Gümüşhane'de Korku Dolu Anlar! Yol Kapatıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi Yarlar mevkisinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet, Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yol, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, son günlerde yağan yağmurun etkisiyle zemindeki gevşemeler nedeniyle heyelanın meydana geldiğini söyledi. Özdemir, heyelanlı alan hakkında bilgilendirmede bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümüşhane'den Torul merkeze giriş kısmında derin bir kavşak var. O kavşakta kaya parçaları yola düştü. Aynı zamanda Karayollarının yaptığı duvarın üstünde kayalar birikti. Tedbir maksatlı yolu kapattık. İş makineleri ile taşlar temizlenerek, yol en kısa sürede ulaşıma açılacak."

Özdemir, ilçeye ulaşımın Torul Tüneli'nden devam ettiğini kaydetti.







Kaynak: AA