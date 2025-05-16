Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Bugün Başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege Bölgesi (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatıdan zaman zaman kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek. Ayrıca Marmara’nın güney kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı görülebilir.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, iç ve doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÇİFTE UYARI

Yağışların hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor. Cumartesi sabahı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Öte yandan, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli davranması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, batısının yer yer gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) bölgenin batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Muğla ve Denizli haric) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) kıyı kesimlerde kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı olması tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi