MEB'ten Dev Atama: 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı İçin Geri Sayım! Kaçıran Çok Üzülür
MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların bugün itibariyle saat 16.00’da sona ereceğini duyurdu. Sözlü sınava katılacak adaylar 7 Mayıs’ta açıklanacak, değerlendirme KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci bugün sona eriyor. Adayların, başvurularını saat 16.00’ya kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, 21 Nisan’dan bu yana elektronik ortamda "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınırken, başvuru sürecinin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 7 Mayıs’ta açıklanacak. Adaylar sonuçları MEB’in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
EN AZ 50 PUAN ALMIŞ OLMAK GEREKİYOR
Başvuracak adayların, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekiyor.
Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.
SÖZLÜ SINAV YERLERİ OTOMATİK BELİRLENECEK
Adayların sözlü sınava alınacağı merkezler, başvuru yaptıkları branşa göre otomatik olarak belirlenecek. Bu nedenle sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Sınav merkezleri ve tarih bilgileri, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından daha sonra ilan edilecek.
Öte yandan, Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak olan 10 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylı takvim, 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Akademiye Giriş Sınavı’nın ardından kamuoyuyla paylaşılacak.