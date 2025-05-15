MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor

HAFTALIK DERS SAATİ EN AZ 3 SAAT OLACAK

Yeni ders, öğrencilerin ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda okul yönetimleri tarafından planlanacak. Haftalık ders saati ise en az 3, en fazla 6 saat olacak şekilde düzenlenecek.

Ders kapsamında Türk dili ve edebiyatından matematiğe, fizikten tarihe kadar birçok temel alanda destekleyici içerikler sunulacak. Ayrıca felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, yabancı dil ve din kültürü gibi çeşitli branşlar da ders kapsamında yer alacak.