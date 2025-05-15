MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencileri için notsuz ve sınavsız yeni bir dersi müfredata ekliyor. "Hedef Temelli Destek Eğitimi" adıyla verilecek ders, öğrencilerin akademik başarısını artırmayı ve sınav sürecine katkı sunmayı amaçlıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversiteye hazırlanan öğrenciler için dikkat çeken bir adım attı. 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve sınav sürecine daha etkili hazırlanmalarını sağlamak amacıyla yeni bir ders müfredata ekleniyor. "Hedef Temelli Destek Eğitimi" adı verilen bu ders, 2025-2026 eğitim öğretim yılında lise son sınıflarda uygulanmaya başlayacak.
HAFTALIK DERS SAATİ EN AZ 3 SAAT OLACAK
Yeni ders, öğrencilerin ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda okul yönetimleri tarafından planlanacak. Haftalık ders saati ise en az 3, en fazla 6 saat olacak şekilde düzenlenecek.
Ders kapsamında Türk dili ve edebiyatından matematiğe, fizikten tarihe kadar birçok temel alanda destekleyici içerikler sunulacak. Ayrıca felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık, yabancı dil ve din kültürü gibi çeşitli branşlar da ders kapsamında yer alacak.
ÖĞRENCİLER BU DERSTEN NOT ALMAYACAK
Bu dersin en dikkat çeken yönlerinden biri ise notla değerlendirme yapılmaması. Öğrenciler, bu dersten not almayacak ve herhangi bir sınava tabi tutulmayacak. Dersin temel amacı, öğrencilere bireysel akademik destek sunmak ve üniversiteye hazırlık sürecini daha etkili hale getirmek olacak.
İçerikler, mevcut öğretim programlarına uygun şekilde zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. MEB’in bu adımıyla birlikte, lise son sınıf öğrencilerinin sınav stresi azalırken, başarı oranlarının artırılması hedefleniyor.