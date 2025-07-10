Terör Örgütü PKK Silah Bırakıyor: Kritik Dönemeçten Sonra Ne Olacak? İşte 10 Soruda Tarihi Süreç…

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Terör örgütü PKK’nın silahlı mücadeleye fiilen son vermesi için geri sayım başladı. Terö örgütünün 11 Temmuz Cuma günü yapacağı törenle silah bırakma sürecini resmen başlatması bekleniyor. Tören öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri, sürecin provokasyonlardan korunmasına yönelik planlamaların göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecin, 10 soru ve cevapla özetledi. İşte Sayın’ın aktardığına göre, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve sonraki adımlar…

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLAHLARI NEREDE BIRAKACAK?

Ankara'dan resmi bir açıklama yapılmasa da, kaynaklar ilk silah bırakma noktasının Kuzey Irak’ta Süleymaniye yakınlarında olabileceğini belirtiyor. Cuma günü sembolik bir grup tarafından gerçekleştirilecek ilk teslimin ardından, sürecin birkaç ay içinde tamamlanması planlanıyor. Süreç; Türkiye, Irak Merkezi Yönetimi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin koordinasyonuyla yürütülecek.

GÖRÜNTÜLER NASIL YAYIMLANACAK?

Başta canlı yayınlanması planlanan törenin, güvenlik gerekçesiyle kapalı alanda yapılmasına karar verildi. DEM Parti, tören alanına kamera ve fotoğraf makinesi alınmayacağını açıkladı. Ancak görüntüler, seçilen gazetecilere ulaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ÖCALAN NE MESAJ VERDİ?

Tören öncesi paylaşılan videolu mesajda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün ‘ulus devletçi’ hedeflerinden vazgeçtiğini ilan etti. Öcalan, ‘Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir’ sözleriyle örgütün amacına ulaştığını savunarak, silah bırakma çağrısını yeniledi. 1999’dan bu yana ilk kez görüntülü mesaj veren Öcalan, sürecin yürütülmesinin altını çizdi.

DEM PARTİ’DEN TÖRENE KİMLER KATILACAK?

DEM Parti, başta kendi eş başkanları olmak üzere, bazı MYK üyeleri ve sol-sosyalist partilerden temsilcilerin yer aldığı 15-20 kişilik bir heyetle törene katılacak. Törene AKP, MHP ve diğer muhalefet partileri davet edilse de, hiçbir siyasi parti katılım göstermeyecek. CHP ise iç değerlendirme sonucunda, devletin resmi bir daveti olmaması nedeniyle törene katılmama kararı aldı.

CHP'NİN 'TÖREN' ANKETİNDEN NE ÇIKTI?

CHP Temmuz'da Özgür Özel'in başkanlığında yapılan basına kapalı grup toplantısında DEM Parti’nin silah bırakma töreni değerlendirildi. Milletvekillerine, törene katılım konusunda bazı seçenekler sunuldu.

CHP Meclis Grubu'nun büyük bölümünün tercihi, "Davetin devlet kanadından gelmesi ve tüm siyasi partilerin katılması halinde gidelim" oldu. "Hiçbir koşulda katılmayalım" seçeneği ikinci sırada çıktı.

MECLİS'TE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Silah bırakma görüntülerinin ardından TBMM sürece dahil olacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek sürece ilişkin koordinasyonu ele aldı. Önümüzdeki günlerde kurulacak Meclis Komisyonu, sürecin yasal altyapısını hazırlayacak. Bu komisyonun, hem “Terörsüz Türkiye” hem de “Barış ve Demokratik Toplum” hedefi doğrultusunda çalışacağı ifade ediliyor.

MECLİS KOMİSYONU'NUN GÖREVİ NE OLACAK?

Komisyonun gündeminde, PKK’lıların topluma kazandırılması, infaz yasasında değişiklikler ve süreçle ilgili diğer yasal adımlar olacak.

SİYASİ TUTUKLULARIN DURUMU NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan görüşmede, terör örgütü lideri Öcalan’ın süreçle ilgili mesajlarının yanı sıra hasta ve siyasi tutukluların durumu ile TBMM'de kurulması planlanan komisyon da ele alındı. Görüşmenin her iki tarafça “olumlu” geçtiği ifade ediliyor.

İktidar cephesi ise yasal düzenlemeler konusunda temkinli. AKP kaynakları, silah bırakma sürecinin sorunsuz işlemesi durumunda hem idari hem de yasal bazı adımların atılabileceğini belirtiyor. Ancak bu adımların herhangi bir pazarlık ya da ödün kapsamında değerlendirilmeyeceğinin altı çiziliyor.

YENİ ANAYASA, SÜRECİN PARÇASI OLACAK MI?

Yeni anayasa süreciyle silah bırakma arasında doğrudan bir bağ kurulmasa da, bazı muhalefet partileri olası ilişkilendirmelerden kaygılı. DEM Parti, anayasanın demokratik bir toplumun gereği olduğunu vurgularken, bu sürecin "bugünlük" bir gündem olmadığını belirtiyor.

ÖCALAN'IN KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK MI?

Terör örgütü lideri Öcalan’ın cezaevi koşullarında bazı iyileştirmelerin yapıldığı, ancak bunun yeterli görülmediği ifade ediliyor. Kendisiyle farklı kesimlerden uzmanların görüşebilmesi yönündeki taleplerin, ilerleyen süreçte yeniden değerlendirileceği belirtiliyor. Umut hakkı gibi konular ise sürecin ilerleyişine göre gündeme alınabilecek.

Kaynak: BBC Türkçe