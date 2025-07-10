Türk Fıstığında Aflatoksin Alarmı: Ürünler İmha Edilecek

Türkiye'den İtalya’ya gönderilen kabuklu fıstıkta tehlikeli seviyede aflatoksin tespit edildi. Avrupa Birliği yetkilileri, ürünlerin imha edileceğini duyurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Türk Fıstığında Aflatoksin Alarmı: Ürünler İmha Edilecek
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Avrupa Birliği Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yayımlanan yeni listede, Türkiye’den İtalya’ya ihraç edilen kabuklu fıstıkta yasal sınırların üzerinde aflatoksin tespit edildiği açıklandı.

Gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyan aflatoksin, belirli küf mantarlarının ürettiği ve kansere yol açabilen toksik bir madde olarak biliniyor. Tespit edilen değerlerin, Avrupa Birliği'nin belirlediği sınırların oldukça üzerinde olduğu bildirildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

RASFF’ın ivedilikle yayımladığı uyarıda, İtalya’ya ulaşan bu ürünlerin insan sağlığı açısından risk teşkil ettiği vurgulanarak, ürünlerin piyasaya sunulmadan önce imha edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Türk Fıstığında Aflatoksin Alarmı: Ürünler İmha Edilecek - Resim : 1

Türkiye, özellikle fındık ve fıstık gibi kuru yemiş ihracatında dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak son dönemde AB ülkelerine yapılan sevkiyatlarda zaman zaman benzer uyarılarla gündeme gelmesi, ihracat denetimlerinin yeterliliğini bir kez daha tartışmaya açtı. Yetkililer, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ihraç edilen gıda ürünlerinde denetim ve analiz süreçlerinin daha da sıkılaştırılması gerektiğini belirtiyor.

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