Bakanlık Harekete Geçti: Popüler Oda Kokusu Piyasadan Toplatılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı ifşaat listelerinin ardından Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden vatandaşlara uyarıda bulunduğu güvensiz ürünleri liste liste paylaşıyor. Vatandaşın ürün güvenliğine dair endişeleri artarken, Ticaret Bakanlığı son olarak 9 Mayıs 2025 tarihinde bir bildirim daha yaptı.

Bakanlığın sistem üzerinden açıkladığına göre; Ankara'da üretimi yapılan D&P Parfüm'ün oda kokusu için güvensizlik bildirimi yapıldı. D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü'nün kimyasal, yanık ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi. Bakanlık, söz konusu gerekçeyle ürünün piyasaya arzını yasaklama ve toplatma kararı verdi.

'DOKUNSAL UYARI YOK'

Ticaret Bakanlığı, güvensizlik sebebi olarak "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

En çok tercih edilen oda kokularından olan D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü, artık piyasada yer almayacak ve mevcut ürünler de toplatılacak. Bakanlık, halihazırda ürünleri satın almış olan vatandaşlara da dikkatli olma çağrısı yaptı.