AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu

AK Parti, Kızılcahamam kampı öncesi 81 ilde geniş kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Milletvekillerinin saha performansını ölçen rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
Son Güncelleme:
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünsal Ergel/ANKARA

AK Parti, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da yapılacak 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı öncesi dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in talimatıyla geçtiğimiz günlerde, AR-GE Başkanlığı aracılığıyla Türkiye genelindeki 81 ilde kapsamlı bir anket yaptırıldı. Anketin temel amacı, 14 Mayıs 2023 seçimleriyle Meclis'e giren 272 AK Partili milletvekilinin sahadaki karşılığını ve performansını ölçmekti.

Vatandaşların milletvekillerine yönelik görüşlerinin derlendiği çalışma sonucunda elde edilen veriler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Değerlendirme raporunun, parti içi yenilenme, saha stratejileri ve yerel dinamiklere göre şekillenecek yeni politikaların belirlenmesinde etkili olması bekleniyor.

KIZILCAHAMAM KAMPI BAŞLIYOR

AK Parti’nin “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” temasıyla düzenleyeceği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 11 Temmuz Perşembe günü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayacak. Kampa bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetimi tam kadro katılacak.

12 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açılış konuşmasında, özellikle “Terörsüz Türkiye” sürecine dair vereceği mesajların önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. Terör örgütlerinin silah bırakma sürecine girmesiyle birlikte yeni bir aşamaya geçilmesi öngörülüyor.

GÜNDEM YOĞUN

“Ortak Akıl” oturumları kapsamında güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplumsal konular detaylı şekilde ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de aralarında bulunduğu kabine üyeleri, güncel gelişmeler hakkında sunumlar yapacak.

MİLLETVEKİLLERİ SAHANIN NABZINI PAYLAŞACAK

Kamp boyunca milletvekilleri, seçim bölgelerinden gelen sorunları doğrudan bakanlarla paylaşma fırsatı bulacak. Özellikle sahadan gelen tepkilerle hazırlanan anket sonuçlarının, bu toplantılarda önemli bir yer tutacağı ifade ediliyor.

KAPANIŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN

Kampın son gününde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. Ayrıca AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de yasama faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme verecek. Üç günlük kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere 'Yolsuzluk' Çıkışı: Tıpış Tıpış Hesap VereceksinizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere 'Yolsuzluk' Çıkışı: Tıpış Tıpış Hesap VereceksinizSiyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Tartışmalarına Net Yanıt: Görev Süremizi Sonuna Kadar KullanacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erken Seçim Tartışmalarına Net Yanıt: Görev Süremizi Sonuna Kadar KullanacağızSiyaset

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar: İktidarı Alacağız Özgür Özel'den Sancaktepe'de Sert Mesajlar
En Riskli Estetik Operasyonlar Listelendi: Bir Ameliyatta Komplikasyon Oranı %92’yi Buluyor En Riskli Estetik Operasyonlar Listelendi: Bir Ameliyatta Komplikasyon Oranı %92’yi Buluyor
Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Mehmet Murat Çalık İçin 'Hayati Tehlike' Uyarısı: Anjiyo Oldu, Yoğun Bakıma Alındı Mehmet Murat Çalık İçin 'Hayati Tehlike' Uyarısı