AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu

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Ünsal Ergel/ANKARA

AK Parti, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da yapılacak 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı öncesi dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in talimatıyla geçtiğimiz günlerde, AR-GE Başkanlığı aracılığıyla Türkiye genelindeki 81 ilde kapsamlı bir anket yaptırıldı. Anketin temel amacı, 14 Mayıs 2023 seçimleriyle Meclis'e giren 272 AK Partili milletvekilinin sahadaki karşılığını ve performansını ölçmekti.

Vatandaşların milletvekillerine yönelik görüşlerinin derlendiği çalışma sonucunda elde edilen veriler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Değerlendirme raporunun, parti içi yenilenme, saha stratejileri ve yerel dinamiklere göre şekillenecek yeni politikaların belirlenmesinde etkili olması bekleniyor.

KIZILCAHAMAM KAMPI BAŞLIYOR

AK Parti’nin “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” temasıyla düzenleyeceği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 11 Temmuz Perşembe günü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayacak. Kampa bakanlar, milletvekilleri ve parti yönetimi tam kadro katılacak.

12 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açılış konuşmasında, özellikle “Terörsüz Türkiye” sürecine dair vereceği mesajların önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. Terör örgütlerinin silah bırakma sürecine girmesiyle birlikte yeni bir aşamaya geçilmesi öngörülüyor.

GÜNDEM YOĞUN

“Ortak Akıl” oturumları kapsamında güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplumsal konular detaylı şekilde ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de aralarında bulunduğu kabine üyeleri, güncel gelişmeler hakkında sunumlar yapacak.

MİLLETVEKİLLERİ SAHANIN NABZINI PAYLAŞACAK

Kamp boyunca milletvekilleri, seçim bölgelerinden gelen sorunları doğrudan bakanlarla paylaşma fırsatı bulacak. Özellikle sahadan gelen tepkilerle hazırlanan anket sonuçlarının, bu toplantılarda önemli bir yer tutacağı ifade ediliyor.

KAPANIŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN

Kampın son gününde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. Ayrıca AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de yasama faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme verecek. Üç günlük kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.