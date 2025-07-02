Özgür Özel'den 'Fezleke' Resti: 'Bir Ben Kaldım, Beni de Atın Hapse!'

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 130 kişinin gözaltına alınmasının ardından İzmir’e giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TUTUKSUZ YARGILAMA BEKLİYORUZ'

Yapılan operasyona değinen Özel, “Hiçbir yerel yöneticimiz , yargılanmaktan ve hesap vermekten muaf değil. Yeter ki yargılama adil olsun, kamu görevlileri suç sayılacak yöntemlerle bu davayı ilerletmeye çalışmasınlar. Geçtiğimiz 100 günlük pratikte İstanbul’da gördüklerimiz bizi endişelendiriyor. Ve burada inanılmaz şişirilmiş rakamlarla... Bir şirketten bahsediyorsunuz, o şirkette yöneticilik yapmış herkes gözaltında. Siz şirketin tüm yönetim kurulu üyelerini gözaltına alamazsınız. Çok sayıda kişinin gözaltında olduğu devasa bir operasyon görüntüsü verilmek isteniyor. Bunun bir an önce sonlanmasını, yargılanacak olanların tutuksuz yargılanmasını bekliyoruz. En sonunda bütün kamuoyunu ikna edecek, bütün somut delilleri ortaya koyacak şekilde bir suç varsa suçu işleyen zaten cezasını çeker. Ama bir suç varlığını bütün herkesin üzerine örtmek ve herkesi zan altında bırakmak değil, en hızlı ve adil yargılamanın tercih edilmesini bekliyoruz” dedi.

'CHP'LİLERİN BİRBİRİNİ ŞİKAYET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

AKP'li isimlerin ‘şikayetçi olan içinizden biri’ ifadelerine de yanıt veren Özel, şunları söyledi:

“2023 yılının Temmuz ayında başlatılmış bir soruşturmadan bahsediliyor. Buradan dosya istendiğinde elbet evrak gelecek. Burada kesinlikle kötü bir niyet olmadığı gibi CHP’lilerin birbirini şikayet etmesi mümkün değil. Bu, AK Parti’nin dünya kadar kötülüğü organize edip sonra da sütten çıkmış ak kaşık gibi davranması… Ne yapılmaya çalışıldığı hakkında İzmirliler bizden daha çok farkında. Bu yüzden de AK Parti İzmir’de bir türlü bir şey olamıyor. Olamayacak da. Çünkü bu yaklaşım İzmirli’nin vicdanın zedeliyor. Bu yüzden AK Parti İzmir’de hiçbir şey olmaz. Bize 'Sivas’ın ötesinde yoksunuz' diye dalga geçenler Ege’de yok.”

'BİR BEN KALDIM, BENİ DE ATIN HAPSE'

Dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye hakkında fezleke sunulmasını da değerlendiren CHP Lideri Özel, “O rutin. Biz alışığız. Biz millete güvenerek siyaset yapıyoruz. Birileri de yargı sopasına güvenerek bizi sindirmeye çalışıyor. Dokunulmazlığı kaldıracak, yargılayacak... Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Sonra ne olacak, ‘Ben kazandım’ mı diyecek? Yani kendisini yenebilecek rakiplerine bu şekilde saldır, saldır, saldır! Demirden korksaydık, trene binmezdik. Bunlar bize vız gelir, tırıs gider” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'KARİKATÜR' YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Leman Dergisi Karikatürü üzerinden yönelttiği sözlerine de yanıt veren CHP Lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ya Sayın Erdoğan'ın okuduğunu anlama kapasitesini yitirdiğini düşünmek lazım ya da birileri kendisini fena halde aldatıyor, kandırıyor. O da hiçbir şey yapmadan önüne yazılanları mı okuyor? Sayın Erdoğan'a tavsiyem, bugün akşam müsait bir zamanında otursun, beni de çok izlediğini biliyorum. Dünkü açıklamama bir baksın bakalım ben ne demişim. Onun söylediklerinin ne alakası var benim dediğimle? Bütün kamuoyunun önünde söyledim, vicdanlı insanlara, bir kişi de çıkıp aksini demedi. Bugün Erdoğan'a diyorlar ki, ‘Özgür Özel peygambere hakareti yapan karikatüristleri savundu.’ Ben o karikatüre baktım. Sayın Erdoğan da alsın bir baksın. Bombalar geliyor iki taraftan da. İki kişi hayatını kaybetmiş. Göğe doğru yükseliyor, melek kanatları var. Başında hareler var, melek. Peygamber öyle resmedilmez. Peygamber melek değildir, kanadı falan olmaz. Peygamberin resmedilmesi zaten düşünülemez. Peygamber çizecek olan, kanat çizmez peygambere. Bu kabul üzerinden bu linç haksız dedim. Yoksa peygamberi çizmiş de biz de ‘iyi yapmış’ falan da demedik. Doğrusunu söyledim. O kızan, köpüren, tweet atan, bilmem ne yapan o ilk gelecek kişilerin yüzde 95’inin karikatürü görmediğini düşünüyorum. Karikatüre dönün bakın. Orada peygamber resmedilmiş diyorsanız, bombadan düşüp de öldürülüp göğe yükselenin Hz. Muhammed olduğunu iddia eden varsa Erdoğan haklı. Hz. Muhammed bugün bombayla öldürülüp gökyüzüne yükseliyor olabilir mi! Ben bunu anlattım dün. Bir sürü yerden de ‘ya böyle bilmiyorduk, bakmamıştık, doğruymuş, biz de linçe katılmıştık’ özeleştirileri de geldi. Bugün, dünden beri kimsenin bir şey görmediği yerde Erdoğan'a bugün yazmışlar ‘onları savunuyor’ falan... Komik.”

'AÇIKLAMAMI DİNLEMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

‘Peygambere hakaret’ tartışmasında AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın sözlerini işaret eden Özel, “Böyle bir şeye itiraz edecekse ben size söyleyeyim; TBMM tutanaklarını açın hemen. AK Parti Tekirdağ Milletvekili bugün ‘Bizler inançlı milletiz, kutsallarımız, peygamberimiz ve cumhurbaşkanımız bizim en hassas noktalarımız’ diyor. Peygambere denk tutma varsa ve bir saygısızlık varsa senin Tekirdağ Milletvekili ‘bizim en kutsallarımız peygamberimiz ve cumhurbaşkanımız’ diyor. Daha ne diyeceksiniz! Dön onunla uğraş. Tekirdağ Milletvekili, bugün ‘bizim kutsallarımız, peygamberimiz ve cumhurbaşkanımız diyor. Daha bugün söylüyor bunu. Bunu sorsun birisi. Cumhurbaşkanının yanına yanaşabilen muhabirlerden biri bunu sorsun bakalım’ ‘Buna ne diyorsun?’ desin. Erdoğan'a karikatüre bakmasını, benim açıklamamı kendisinin dinlemesini ya da tam metni okumasını tavsiye ediyorum. Yoksa okuduğunu anlayamayan, muhakeme yeteneğini yitirmiş ya da kendisine ne yazılırsa onu tartışmadan okuyan bir siyasetçiye dönüştüğünü kabul etmiş olur Sayın Erdoğan" dedi.

Kaynak: ANKA