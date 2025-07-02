Özel'den Gözaltı Görüntülerinin Servis Edilmesine Tepki! 'Siyasi Bir Operasyon'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partisinin il binası önünde açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'usulsüzlük' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösteren Özel, "Arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok" dedi.

"Bizi bir başka gündemin içine çekmek, bizi deyim yerindeyse dikkatimizi, motivasyonumuzu dağıtmak, yeni bir suçlama yeni bir tartışmanın içine çekmek isteyenler dün sabah İzmir'de bir operasyona giriştiler. Hiç şüphe yok, şeklen baktığınızda niyet ortaya çıkıyor." diye konuşan Özel, gözaltı görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi. Özel, " Bir şafak operasyonu ve bugün gördük ki yüzlerce polis aracını emin olun saatlerce uğraşarak verdikleri bir nizamla, drone görüntüleriyle, özel bir film prodüksiyonu gibi harekete geçişleri ve kişilerin onurlarını, haysiyetlerini zedeleyecek gözaltı görüntülerini servis ettiler. Maksat adalet aramak olsa drone'la aranmaz adalet. Eğer doğrunun, hakikatin peşindeyseniz, algı operasyonlarına ihtiyacınız yoktur." dedi.

'SİYASİ OPERASYON'

Tutuklama kararının istisna olması gerektiğini belirten Özel, "Dün sabah gözaltına aldıklarından Tunç Soyer mi kaçacak? 3-4 senelik mevzularla kaçacak olsa 50 kere kaçar. Ne Tunç Soyer'in ne diğer arkadaşlarımızın veremeyecekleri hesap yok. Bunun için akıllarını başlarına alsınlar. Tutuklama istisnadır. Yurt dışına kaçarken yakalanır, deliller karartılmasın diye tutulur. Her birisi bir telefonla gelecek olanları sabah şafak operasyonuyla, karşılarında kamerayla gözaltı görüntüleri, bu yapılan işin de bir siyasi operasyon olduğunu, algı yönetimi olduğunu gösteriyor." diye konuştu

'CHP'LİYE YAPILAN YANLIŞ BANA YAPILMIŞTIR'

CHP'lilerin birbirine düşürülmeye çalışıldığını ifade eden Özel, "Bu yapılan işte neler konuşuluyor, neler konuşturuluyor diye bakınca şu görülüyor. CHP'nin en güçlü olduğu yerde, CHP'nin amiral gemisinde, İzmir'de birbirine düşürebilir miyiz? Birbirlerini mi şikayet ettiler, o mu oldu bu mu oldu? Hepsini inceliyoruz hepsi gözümüzün önündedir. Ben bir CHP'li, bir CHP'liye yanlış yaparsa kendime yapılmış sayarım. Bu kadar açık söylüyorum." dedi.

'NİFAK TOHUMLARINA DİKKAT EDİN'

"Bu nifak tohumlarına dikkat edin. CHP, birbirine düşerse o zaman amaçlarına ulaşırlar." diye konuşan Özel, "CHP'ye ameliyat yapacak, onu da basın üzerinden kendi trollerine şimdiden söylüyor." diyerek tepki gösterdi.

Tunç Soyer'i kurultayda kendisini desteklemediği için yalnız bırakacağına yönelik iddialara da tepki gösteren Özgür Özel, "Bizde rekabet olur, kardeşlik hukukuna zeval getirmek olmaz. Hiçbir kardeşimi satmadım, Tunç kardeşimi de satmam." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi