Bakanlıktan CHP'li Belediyeye 300 Milyon TL’lik Fatura! 50 Yıl Önce Yapılan Barajın Parasını İstediler

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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 1975 yılında inşa edilen Atikhisar Barajı’nın maliyeti gerekçesiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) belediyeden 300 milyon TL talep ettiğini açıkladı. Barajın ilk yapım amacının içme suyu değil sel ve taşkın risklerini önlemek olduğunu belirten Erkek, bu nedenle talebin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Başkan Erkek, yetkililerle görüşme talebine ise henüz yanıt alamadığını ifade etti.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 1975 yılında inşa edilen Atikhisar Barajı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ), barajın maliyeti gerekçesiyle belediyeden 300 milyon TL talep ettiğini açıklayan Erkek, bu talebin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Kanal17'nin haberine göre Erkek, 1990’lı yıllarda dönemin belediye başkanı İsmail Özay döneminde barajdan şehre içme suyu verilmeye başlandığını belirtti.

'50 YIL SONRA MALİYET TALEBİ HUKUKSUZ'

Konuyla ilgili yetkililerle görüşme talebinde bulunduğunu ancak geri dönüş alamadığını da belirten Erkek, şu ifadeleri kullandı:

“Mevzuata göre baraj içme suyu temini amacıyla inşa edilmediği için bu parayı bizden talep edemezler. Bu, tamamen hukuka aykırıdır.

İlgili bakan beyden randevu istedik ancak 20 gündür dönüş yapılmadı. Bu durum çözüm arayışımızın da görmezden gelindiğini gösteriyor.”

Kaynak: Kanal17