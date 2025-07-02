Kötü Koku Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı: Kiracısına Ulaşamayan Ev Sahibi Hayatının Şokunu Yaşadı

Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşayan 52 yaşındaki Hakan Yapıcioğlu, evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre; kiracısına ulaşamayan ev sahibi polise haber verdi. Polis ve sağlık ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği evde Yapıcioğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kötü Koku Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı: Kiracısına Ulaşamayan Ev Sahibi Hayatının Şokunu Yaşadı
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Olay, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Hakan Yapıcioğlu'na (52) ev sahibi Murat Özer, ulaşamadı. Kiracısının telefonunu açmaması üzerine ev sahibi Özer, durumu polis ekiplerine haber verdi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde evde hareketsiz yatan Hakan Yapıcioğlu'nun öldüğünü tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Yapıcioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

'KOMŞULAR EVDEN KOKU GEŞDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Kiracısına ulaşamadığını söyleyen ev sahibi Murat Özer, "Kendisine uzun süre ulaşamamıştık. Bende geçen hafta Salı günü konuşmuştum. Geride kalan komşular evden koku geldiğini, içeride sinek olduğunu söylediler. Ben de eve gelip kontrol ettim. Zili çaldım kendisi kapıyı açmadı, aradım telefonuna ulaşamadım. Polis ekipleri eve gelip içeri girdi" ifadelerini kullandı.

Hakan Yapıcioğlu'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi. Olayı öğrenen eski eşi, olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Gaziosmanpaşa
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