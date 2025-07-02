Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar: 3 Sanık Tahliye Edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran 'yenidoğan çetesi' davasının 5'inci duruşması görüldü. Davada 3 hemşire adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, SGK'dan istenen belgelerin beklenmesi için duruşmayı Eylül'e erteledi.

Son Güncelleme:
Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar: 3 Sanık Tahliye Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu bazı bebeklerin ölümüne neden oldukları iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" davasının 5. duruşması görüldü.

ADLİYEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü lideri Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 15 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Basın mensuplarının da takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

3 HEMŞİRE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Duruşmanın 3'üncü gününde, sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı. SGK'ya sanıklardan bir kısmının hangi dönemlerde, hangi kurumlarda çalıştığının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu yargılanan hemşireler Hüseyin G., Nigar K. ve Mehtap S.'nin yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

DURUŞMA EYLÜL'E ERTELENDİ

Ayrıca bazı tutuksuz sanıkların da adli kontrollerinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Yenidoğan Skandalında Çete Lideri Fırat Sarı'dan Şok Savunma: 'Bebek Katili Değil, Hekimiz'Yenidoğan Skandalında Çete Lideri Fırat Sarı'dan Şok Savunma: 'Bebek Katili Değil, Hekimiz'Güncel
Yenidoğan Çetesi Davasında Tansiyon Yükseldi! Avukatlarla Mahkeme Heyeti Arasında Gerginlik: 'Şov Yapma'Yenidoğan Çetesi Davasında Tansiyon Yükseldi! Avukatlarla Mahkeme Heyeti Arasında Gerginlik: 'Şov Yapma'Güncel

Etiketler
Yenidoğan çetesi
Son Güncelleme:
Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme Gelişme! İtirafçı Nevzat Bahtiyar İçin Harekete Geçildi Narin Cinayetinde Nevzat Bahtiyar İçin Yeni Başvuru
Ege Denizi'nde Deprem Ege Denizi'nde Deprem
Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi
Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun Uzman İsim Tarih Verdi, Gramda Depreme Hazır Olun
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markası Toplatılıyor
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor
Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Yer Yerinden Oynadı