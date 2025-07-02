Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme Gelişme! İtirafçı Nevzat Bahtiyar İçin Harekete Geçildi

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken; cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'a yalnızca "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bulan Diyarbakır Barosu, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

‘NEVZAT BAHTİYAR DA MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMALI’

Baro tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın da diğer sanıklarla birlikte iştirak iradesiyle cinayete karıştığı belirtilerek, verilen cezanın yetersiz olduğu kaydedildi. Bahtiyar’ın olay yerinde bulunduğu, cesedin taşınmasında aktif rol aldığı ve sonrasında diğer sanıklarla irtibatını sürdürdüğü vurgulanan dilekçede, tüm delillerin birlikte değerlendirildiğinde Bahtiyar’ın da ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiği ifade edildi.

'ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALI'

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, sanığın ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvuru yapılmıştır. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 20.05.2025 Tarih, 2025/666 Esas ve 2025/1428 Karar sayılı ilamı ile yukarıda arz ve izah ettiğimiz şekilde istinaf başvurumuzun reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesince de sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan cezalandırılması yönündeki hükmü onaması, hatalıdır.

'TÜM DELİLLER DİKKATE ALINDIĞINDA...'

Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna yapmış olduğumuz başvurumuz bu açıdan değerlendirilmeden onanması yönünde hüküm verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz kanun yoluna başvuru yapılması gerekliliği hasıl olmuştur."

Baro ayrıca, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Baro’nun davaya katılma talebini kaldırmasına da itiraz etti. Katılma talebinin reddinin hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, Baro’nun dosyaya katılımının yargılama sürecinde etkin rol oynadığı ve adil yargılanma ilkesine katkı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA