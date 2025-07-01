Yenidoğan Çetesi Davasında Tansiyon Yükseldi! Avukatlarla Mahkeme Heyeti Arasında Gerginlik: 'Şov Yapma'

Türkiye'yi sarsan "Yenidoğan çetesi" davasının 5. duruşmasının görülmesine devam edildi. Duruşmada sanık avukatlarıyla hakim ve savcı arasında gerginlik yaşandı. Duruşma, diğer sanık avukatlarının savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

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Yenidoğan Çetesi Davasında Tansiyon Yükseldi! Avukatlarla Mahkeme Heyeti Arasında Gerginlik: 'Şov Yapma'
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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5’inci duruşmasının görülmesine 2'inci gününde devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, 19’u tutuklu 58 sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

SANIK AVUKATI İLE ÜYE HAKİM ARASINDA TARTIŞMA

Tutuklu sanık Murat Mantuş'un avukatı Burak Mengü savunma yaptığı sırada mahkeme heyetine yönelik ifadeler kullandı. Mengü, üye hakime yönelik ‘kürsüde bulunan şahıs’ sözlerini sarf etti. Bunun üzerine tepki gösteren mahkemenin üye hakimi, Mengü'ye yönelik, "Reddi hakim talebinde bulundunuz, talebiniz reddedildi. Bunu devamında halen, şahsım üzerine ithamlarda bulunuyorsunuz. Yargılamaya katılan bir hakim olarak, sürekli şahsımı ve makamımı hedef alan sözleriniz konusunda size uyarılarda bulunuyorum, bunu devam ettirmeyin" dedi.

Bunun üzerine söz alan Mengü, "Ben bu uyarıyı dikkate almam, avukat olarak bunu yapmam gerekiyor. Kimseyi hedef almadım, sizi hedef alacak bir şey söylemedim. Bizim talebimiz, Sağlık Bakanlığı tarafından bu olayın derinleştirilmesidir. Müvekkilim mesleğini elinden geldiğince en iyi şekilde yerine getirmiştir. Müvekkilim, delil karartma şüphesiyle tutuklu değildir, tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCIDAN FIRAT SARI'NIN AVUKATINA UYARI: 'ŞOV YAPMA'

Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar ile Cumhuriyet savcısı arasında gerginlik yaşandı. Mantar'ın savunma sırasında savcıya yönelik sözleri nedeniyle savcı, "Beni uyaramazsın, şov yapma" diyerek, Mantar’a tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mantar, "Bu davada bebek ölümlerine ilişkin artık somut olarak elle tutulur taraf kalmadı. Tüm bebekler yönünden dosyada beraatımızı talep ediyoruz. İlk günden itibaren adil yargılanmamızın engellendiğinden bahsediyoruz. Dosyadaki tüm sanıkların tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Alınan savunmaların ardından duruşma, diğer sanık avukatlarının savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

Kaynak: İHA

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