Akıllanmıyorlar! Sucuk, Köfte, Kebap... Vatandaşa Yine At, Eşek Eti, Kafa ve Kalp Yedirdiler

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda halk sağlığını tehdit eden, taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerini ve bu ürünleri üreten firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son denetimlerde dana kıyma, köfte, sucuk, kebap gibi ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti, kanatlı eti, gıda boyası ve sakatat kullanıldığı belirlendi.

İşte bakanlığın 1 Temmuz 2025 tarihli listede ifşa ettiği o markalar ve tespit edilen hileler: