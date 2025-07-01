Alevlerin Minik Kahramanları! Hatay’da Konteyner Kentteki Çocuklardan Yangına Anlamlı Destek

Hatay’da devam eden orman yangınına müdahale sürerken, konteyner kentteki çocuklar pet şişelerle söndürme çalışmalarına destek oldu. Minik Dört bir yandan su taşıyan çocuklar kameralara da poz verdi.

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Alevlerin Minik Kahramanları! Hatay’da Konteyner Kentteki Çocuklardan Yangına Anlamlı Destek
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden itibaren devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine de sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin su tankerine konteyner kentte kalan çocuklar da pet şişelerle su taşıdı.

Alevlerin Minik Kahramanları! Hatay’da Konteyner Kentteki Çocuklardan Yangına Anlamlı Destek - Resim : 1

Su tankeri, dolum vanasının bulunduğu Kore Dostluk ve Kardeşlik Konteyner Kenti'ne gitti. Buradaki çocuklar pet şişelere su doldurarak, tankerin doldurulmasına destek verdi.

Alevlerin Minik Kahramanları! Hatay’da Konteyner Kentteki Çocuklardan Yangına Anlamlı Destek - Resim : 2

'SULARI ALIP DOLDURDUK'

Çocuklardan 12 yaşındaki Mustafa Turan, şunları söyledi: Tankerler yangın bölgesine su götürüyor, biz de konteynerdeki arkadaşlarla suları alıp doldurduk. Tankerler geldiğinde boşalttık ve yangın yerine gönderdik. 7 tanker geldi, ağabeyler bize teşekkür etti.

Alevlerin Minik Kahramanları! Hatay’da Konteyner Kentteki Çocuklardan Yangına Anlamlı Destek - Resim : 3

'7 TANKER DOLDURDUK'

11 yaşındaki Murat Sarıoğlu ise “7 tanker doldurduk, sağ olsunlar konteynerdeki bazı insanların hortumları vardı, onlar da yardım etti. İtfaiyeciler hortum bağladı, onlar da doldurdu, gidince de bize teşekkür ettiler” dedi.

Alevlerin Minik Kahramanları! Hatay’da Konteyner Kentteki Çocuklardan Yangına Anlamlı Destek - Resim : 4

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Kaynak: AA

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