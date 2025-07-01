Alevlerin Minik Kahramanları! Hatay’da Konteyner Kentteki Çocuklardan Yangına Anlamlı Destek

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden itibaren devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine de sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin su tankerine konteyner kentte kalan çocuklar da pet şişelerle su taşıdı.

Su tankeri, dolum vanasının bulunduğu Kore Dostluk ve Kardeşlik Konteyner Kenti'ne gitti. Buradaki çocuklar pet şişelere su doldurarak, tankerin doldurulmasına destek verdi.

'SULARI ALIP DOLDURDUK'

Çocuklardan 12 yaşındaki Mustafa Turan, şunları söyledi: Tankerler yangın bölgesine su götürüyor, biz de konteynerdeki arkadaşlarla suları alıp doldurduk. Tankerler geldiğinde boşalttık ve yangın yerine gönderdik. 7 tanker geldi, ağabeyler bize teşekkür etti.

'7 TANKER DOLDURDUK'

11 yaşındaki Murat Sarıoğlu ise “7 tanker doldurduk, sağ olsunlar konteynerdeki bazı insanların hortumları vardı, onlar da yardım etti. İtfaiyeciler hortum bağladı, onlar da doldurdu, gidince de bize teşekkür ettiler” dedi.

Kaynak: AA