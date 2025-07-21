Düğün Dönüşü Kanlı Kavga; 3 Ölü

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Zonguldak’ın merkez ilçesine bağlı Köroğlu köyünde, düğün dönüşü karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.K. isimli şüpheli, H.K., E.K. ve N.K.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen üç kişi hayatını kaybetti.

Polis ekipleri hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. E.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA