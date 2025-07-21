Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı Anlaşması 2026’da Sona Eriyor

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Gerçek Gündem/ANKARA

Türkiye ile Irak arasında enerji alanında en uzun soluklu iş birliklerinden biri olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması için sona yaklaşılırken, resmi karar da yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, iki ülke arasında 1973 yılında imzalanan ve yıllar içinde çeşitli protokollerle güncellenen anlaşmalar, 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sona erecek.

Karara göre, ilk olarak 27 Ağustos 1973’te imzalanan ve Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ile başlayan süreçte; 1975, 1976, 1981, 1986 ve 2011 yıllarında çeşitli protokol, mutabakat ve ek anlaşmalar yürürlüğe girmişti. Söz konusu anlaşmalar, ham petrolün Irak’tan Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını düzenliyordu.

Ancak Türkiye, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında aldığı son kararla, bu kapsamda geçerli olan tüm anlaşmaları 27 Temmuz 2026 itibarıyla sonlandırma kararı aldı.

Resmi Gazetede yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, petrol boru hattı anlaşmalarının geleceği konusunda yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirilirken, anlaşmaların sona ermesiyle birlikte iki ülke arasındaki enerji ticaretinde nasıl bir yol haritası izleneceği ise merak konusu oldu.

Enerji çevrelerinde karar, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı üzerindeki uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar ve uluslararası tahkim süreçleri sonrası atılmış kritik bir adım olarak yorumlandı.