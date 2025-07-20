Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adana'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Adana'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 20, 2025
MINNETLI-KOZAN (ADANA) https://t.co/le9I4KKzNb
20.07.2025, 23:05:57 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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