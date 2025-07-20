Sakarya'da Orman Yangını! Bir Mahalle Tahliye Edildi

Sakarya’da Geyve-Pamukova ilçeleri arasında orman yangını çıktı, alevler tarım arazilerine de sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bir mahalle tahliye edildi.

Sakarya'da Orman Yangını! Bir Mahalle Tahliye Edildi
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Yangın, saat 17.15 sıralarında Sakarya’nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, orman yangınına 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda yer personeli ile müdahale edildiği belirtildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi’nde tahliye kararı alındı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alandan tarım arazilerine sıçradı. Güvenli bölgelere yönlendirilen vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarına gönüllü olarak destek vermeye başladı. Bazı çiftçiler traktörleriyle alevlerin önünü kesmeye çalışırken, bazı vatandaşlar da su tankerleriyle yangın alanına su taşıyor.

Kaynak: İHA

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