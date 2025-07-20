14 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü: Boğularak Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 17.45 saatlerinde Kırkpınar Melih Kibar Caddesi üzerindeki sahil kesiminde meydana geldi. Irak uyruklu olduğu öğrenilen aile, serinlemek için Sapanca Gölü’ne girdi. Omar Abdullatif Mizhar ile 5 arkadaşı boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine arkadaşları sudan çıkarılırken Mizhar gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından botla gölde yapılan arama çalışmalarında Omar Abdullatif Mizhar’a yaklaşık 10 metre açıkta ulaşıldı. Ekiplerce kıyıya çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Omar Abdullatif Mizhar burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede bekleyen yakınları ise burada sinir krizi geçirdi.

Mizhar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. 5 arkadaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA