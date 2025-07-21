İBB Operasyonunda Yeni Dalga: Gözaltı Sayısı Arttı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 2'si daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınan kişilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, 18 kişihakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA