Özgür Özel, İsim Vermeden Çok Sert Konuştu: Kabusunuz Olur, Rüyanıza Girerim

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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla hapis ve siyasi yasak istenen davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nu "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan beraat ettirdi. Ancak "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kararda siyasi yasak yer almadı.

Mahkemenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Özel, mahkemeden çıkan karara ilişkin, "Bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz bir noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu. Ama bu kadar saçma sapan bir durumda, üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi son derece ayıp bir durum" dedi.

İSİM VERMEDEN SERT AÇIKLAMA

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz bir noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu. Ama bu kadar saçma sapan bir durumda, üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi son derece ayıp bir durum.

Sayın Erdoğan, 'Beyaz Toroslar PKK'nin güçlenmesini sağladı' demişti. Senin masanın üstündeki beyaz Toros'u bilmeyen mi var. Erdoğan bir süreç götürüyor. Devlet Bey 'Terörsüz Türkiye' diyor. DEM'in yaptıklarını kıymetlendiriyor. O beyaz Toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişilerin eşlerini alıp götürüp geri götürmeyen beyaz Toroslar... Sen kime neyi gösteriyorsun masaya beyaz Toros koyarak. Kimlere savcılık yaptırıyorsunuz arkadaşlar kimlere.

'AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN'

Onun malına çök, bunun malına çök! Ne diye yetiştirdiler sizi? 1 masum yanlışlıkla içeride duracağına 99 suçlu dışarıda geçsin. Tutukluluk tedbirini buna göre verin diye öğrettiler. Ne yapıyorsun sen? Ne diye herkesin anasının, babasının emeğiyle kurulmuş 60 yıllık şirketlere pat diye çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını?

Gidenlere diyormuş 'Genel Başkanınız böyle yaptı, ben size kötü davranacağım.' Cürmün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim, tane tane anlatırım, bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Siz ne sandınız kendinizi. Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kabusunuz olur rüyanıza girerim.

'TAHLİYE BEKLİYORUZ'

Hasta adamı kapı kapı gezdirdiniz. Şimdi de koymuşsunuz Metris'e. Şu kadar vicdan var mı sizde. Şu kadar insaf var mı? Bir an önce mahkemenin kararını vermesini, Mehmet Murat Çalık'ın tahliye edilmesini bekliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi