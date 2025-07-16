Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Şam'ı Vurmasına Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, İsrail’in saldırılarının istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimi olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam’a yönelik saldırılarıyla alakalı yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir. Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye yönetiminin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" denildi.

Kaynak: AA