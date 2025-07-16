Bahçeli'den DEM Parti Görüşmesi Sonrası Gazetecilere Dikkat Çeken Yanıt

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında DEM Parti’nin İmralı Heyeti ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Görüşme, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin çalışmaları ele almak amacıyla gerçekleştirildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, gün içinde daha önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de bir görüşme yapmıştı. Görüşmelerde, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ve Türkiye’nin terörle mücadelede attığı adımlar masaya yatırıldı. Heyet, bu görüşmelerle, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı silah bırakma çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirmeyi ve siyasi partilerle istişarelerde bulunmayı amaçlıyor.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYORDU AMA...

Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, “Çok önemli, olumlu ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Bahçeli’nin sürece yönelik olumlu ve pozitif görüşlerini dinledik. Komisyon aşamasında birbirimize ihtiyacımız var, istişareye ve ortak bir tutuma ihtiyaç var. Görüşmelerimiz devam edecek” dedi.

Basın mensupları, görüşmenin ardından Bahçeli’nin de açıklama yapmasını bekledi. Ancak MHP lideri, “Ben ahrazım” diyerek konuşmadı ve makam odasına geçti. Bahçeli'nin açıklaması merak uyandırdı.

AHRAZ NE DEMEK?

‘Ahraz’ kelimesi, Türkçede ‘dilsiz’ ya da ‘hem sağır hem dilsiz’ anlamına geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi