Sakarya Yanıyor! Alevler Evlere Ulaştı, Köyler Boşaltıldı; Yangın Bilecik Sınırına Dayandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayılınca Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Alevlerin mahallelere ulaşması üzerine ekipler kepçe, arazöz ve iş makineleriyle yangına müdahale etti. Özellikle Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev yanarken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Tahliye sırasında hayvanlar güvenli alanlara taşındı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çam, köyün tamamen boşaltıldığını belirterek, "Bu köyde elimizden geldiği kadar soğutma çalışması yaptık ama yeterli olmadı. Şu anda 22 hane kalıyor. 3 ev yandı, köy tamamen boşaltıldı." dedi.

Yangına Sakarya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve yardım ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ormanlık alanda alevlerin tüm cephelerde kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

BİLECİK TETİKTE

Geyve Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına yaklaştı. Bunun üzerine Valilik koordinasyonunda bölgede çeşitli önlemler alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde oluşturulan koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangını yakından takip ettiklerini, rüzgarın etkisiyle alevlerin kent sınırına girme ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Yangının öncelikle Ciciler, daha sonra ise Kızılöz köylerini tehdit ettiğini anlatan Sözer, şöyle devam etti:

"Ciciler köyümüz biraz büyük bir yerleşim yeri. Hemen orada tankerlerimiz, arazözlerimiz ve iş makinelerimizle tedbirlerimizi aldık. Rüzgarın etkisiyle artık o bölgeden Kızılöz köyüne doğru yangın yaklaşmaya başladı. Şu an tam sınırımıza dayandı. Ekiplerimizle durumu takip ediyoruz. Kızılöz köyünde tedbiren halkımızı, hayvanlarıyla güvenli alanlara aldık. Bütün ekiplerimiz sahada, önleme ve durdurma çalışmalarına araçlarımızla devam ediyoruz. Şu an rüzgarın etkisi düştü. Bu bizim için büyük bir avantaj. Günün aydınlanmasıyla yine havadan helikopterler söndürme çalışmalarına devam edecek. Araçlarımız da arazide yerlerini aldılar. Olası bir sıçrama anında, ekiplerimiz hemen müdahale edecek. İnşallah sabah yine rüzgar etkisini azaltır ve kısa sürede söndürme çalışmaları tamamlanır."

Kaynak: AA