AK Partili Hukukçular Gerçek Gündem'e Konuştu: Kurultay Davası Erkene mi Çekilecek?

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CHP’nin son kurultayıyla ilgili devam eden yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada, daha önce görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını kaldırdı. Böylece davaya yeniden asliye ceza mahkemesi bakacak.

Bu gelişme, kurultayın iptali talebiyle açılan ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayı da doğrudan etkiledi. Mahkeme, daha önce ceza davasındaki görev uyuşmazlığını gerekçe göstererek duruşmayı 8 Eylül’e ertelemişti. Ancak şimdi hukuki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte, duruşma tarihinin Temmuz ayına çekilebileceği belirtiliyor.

AK PARTİLİ HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRDİ

Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan AK Partili hukukçu kurmaylar, ceza mahkemesiyle ilgili görev kararının netleşmesiyle birlikte hukuk mahkemesinin artık beklemesine gerek kalmadığını savundu. Aynı isimler, “Tarafların talebi halinde duruşma öne çekilebilir. Bunu engelleyen hiçbir hukuki engel kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişme ile birlikte şimdi gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vereceği yeni kararda. CHP kurultayına ilişkin tartışmalı sürecin hız kazanması bekleniyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için her iki tarafın da rızasının olması gerektiği ifade ediliyor.