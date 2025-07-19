Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Gün içinde sık sık baş ağrısı ya da bitkinlik hissi yaşıyorsanız, bu durum basit bir yorgunluktan fazlasını işaret ediyor olabilir. Uzmanlara göre, dünya genelinde yaklaşık 17 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen kronik bir sağlık sorunu olan miyaljik ensefalomiyelit, halk arasında bilinen adıyla kronik yorgunluk sendromu, çoğu zaman bu tür yaygın belirtilerle kendini gösteriyor.
Kronik yorgunluk sendromu, özellikle bağışıklık sistemi ve merkezi sinir sistemini etkileyen, çok yönlü semptomlarıyla tanınan bir nörolojik hastalık. Hafıza sorunlarından kas ağrılarına, odaklanma güçlüğünden uykusuzluğa kadar pek çok farklı belirtiye yol açabiliyor. İngiltere merkezli yardım kuruluşu Action for ME’nin verilerine göre hastalığın seyri kişiden kişiye değişse de en belirgin ortak nokta, dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk hissi.
ENERJİ YENİLENEMİYOR, AĞRI ŞİDDETLENİYOR
Hastalığın en çarpıcı yönlerinden biri ise, vücudun küçük bir fiziksel ya da zihinsel eforun ardından bile toparlanamaması. Uzmanlar, bazı bireylerde sendromun hızla ilerleyip tedaviye olumlu yanıt verdiğini, ancak bazılarında yıllarca sürebildiğini belirtiyor. Bu kişilerde yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenebiliyor. Ancak doğru tanı ve yönetimle semptomlar kontrol altına alınabiliyor ve hastalar günlük yaşantılarına uyum sağlayabiliyor.
HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kronik yorgunluk sendromuna işaret eden başlıca belirtiler şöyle sıralanıyor:
Dinlenmeye rağmen geçmeyen, sürekli yorgunluk hissi
Basit günlük işleri yaparken bile aşırı enerji kaybı
Fiziksel efor sonrası uzun süreli halsizlik
Uykuya dalmakta zorlanma ya da sık uyanma
Dikkat ve hafıza bozuklukları
Kas ve eklem ağrıları
Tekrarlayan baş ağrıları
Boğazda sürekli rahatsızlık hissi
Baş dönmesi ve mide bulantısı
Kalp atışında düzensizlik
Grip benzeri genel halsizlik hali
Action for ME, bu belirtilerin kişiden kişiye ve hatta gün içinde saatten saate değişkenlik gösterebileceğini ifade ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi