Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat

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Kronik yorgunluk sendromu, özellikle bağışıklık sistemi ve merkezi sinir sistemini etkileyen, çok yönlü semptomlarıyla tanınan bir nörolojik hastalık. Hafıza sorunlarından kas ağrılarına, odaklanma güçlüğünden uykusuzluğa kadar pek çok farklı belirtiye yol açabiliyor. İngiltere merkezli yardım kuruluşu Action for ME’nin verilerine göre hastalığın seyri kişiden kişiye değişse de en belirgin ortak nokta, dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk hissi.

ENERJİ YENİLENEMİYOR, AĞRI ŞİDDETLENİYOR

Hastalığın en çarpıcı yönlerinden biri ise, vücudun küçük bir fiziksel ya da zihinsel eforun ardından bile toparlanamaması. Uzmanlar, bazı bireylerde sendromun hızla ilerleyip tedaviye olumlu yanıt verdiğini, ancak bazılarında yıllarca sürebildiğini belirtiyor. Bu kişilerde yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenebiliyor. Ancak doğru tanı ve yönetimle semptomlar kontrol altına alınabiliyor ve hastalar günlük yaşantılarına uyum sağlayabiliyor.

HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kronik yorgunluk sendromuna işaret eden başlıca belirtiler şöyle sıralanıyor:

Dinlenmeye rağmen geçmeyen, sürekli yorgunluk hissi

Basit günlük işleri yaparken bile aşırı enerji kaybı

Fiziksel efor sonrası uzun süreli halsizlik

Uykuya dalmakta zorlanma ya da sık uyanma

Dikkat ve hafıza bozuklukları

Kas ve eklem ağrıları

Tekrarlayan baş ağrıları

Boğazda sürekli rahatsızlık hissi

Baş dönmesi ve mide bulantısı

Kalp atışında düzensizlik

Grip benzeri genel halsizlik hali

Action for ME, bu belirtilerin kişiden kişiye ve hatta gün içinde saatten saate değişkenlik gösterebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi