Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor

Bilim dünyasından dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Nörobilimci Dr. Julia Jones, sabah kahvaltısının saat 11’den önce yapılmamasının uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabileceğini söyledi. “This Morning” adlı televizyon programında konuşan Jones, bu küçük zaman değişikliğinin kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarını önlemede etkili olabileceğini vurguladı.

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Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor
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Dr. Julia Jones’un açıklamasına göre, gün içinde sık aralıklarla yemek yemek, vücudun sindirim sistemine ve hücre yenileme süreçlerine fazladan yük bindiriyor. Bu durumu dengelemek için gece uykusu da dahil olmak üzere toplamda 16 saatlik bir açlık süresi öneriliyor. Geriye kalan 8 saatlik zaman diliminde ise sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı sürdürülüyor.

Jones, “Bedenimizin toparlanmak ve kendini onarmak için belirli aralıklara ihtiyacı var. Sürekli gıda alımı bu süreci engelliyor. Bu nedenle günün ilk öğününü saat 11 civarında yapmak, biyolojik ritmimize daha uygun bir yaklaşım” dedi.

Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor - Resim : 1

ARALIKLI ORUÇ MODELİNE DAYANIYOR

Jones’un önerdiği sistem, tıp dünyasında “aralıklı oruç” (intermittent fasting) olarak bilinen beslenme modeline dayanıyor. Bu yaklaşımda en sık tercih edilen yöntemlerden biri ise 16:8 modeli. Bu modelde kişi günün 16 saatini aç geçirirken, yalnızca 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyor.

Uzmanlara göre bu süre zarfında katı kısıtlamalar uygulanmadan, dengeli bir şekilde beslenmek mümkün. Uygulamanın sürdürülebilirliği, bu diyeti diğerlerinden ayıran en önemli unsur olarak gösteriliyor.

Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor - Resim : 2

UZUN YAŞAM İÇİN ZAMANLAMAYA DİKKAT

Geleneksel beslenme alışkanlıklarında sabah erken saatlerde yapılan kahvaltı, sağlıklı bir yaşamın temeli olarak kabul ediliyordu. Ancak Dr. Jones’un açıklamaları, bu alışkanlığın gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Kahvaltının doğru zamanda yapılması, yalnızca kilo kontrolü sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun yenilenme mekanizmalarını da destekliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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