Coca-Cola'nın Ardından Pepsi de Yeni Dönemin Kapısını Açtı! Artık Eskisi Gibi Olmayacak
Coca-Cola’nın mısır şurubu yerine şeker kamışı kullanma kararının ardından, bir başka dev içecek markası olan PepsiCo’dan da benzer bir hamle sinyali geldi. Şirketin CEO’su Ramon Laguarta, yaptığı açıklamada “Tüketici doğal içeriği tercih ediyorsa biz buna karşılık veririz” diyerek dönüşüm mesajı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Coca-Cola ile kamış şekeri kullanımı konusunda görüştüğünü ve şirketin bu öneriye sıcak baktığını iddia etmesinin ardından gözler Pepsi’ye çevrilmişti. Laguarta'nın sözleri, PepsiCo’nun da benzer bir değişime hazırlanabileceğine işaret etti.
'NE TALEP EDİLİYORSA ONU SUNARIZ'
PepsiCo CEO’su Laguarta, Perşembe günü yatırımcılarla yaptığı toplantıda tüketici beklentilerinin iş stratejilerinde belirleyici olduğunu vurguladı. “Bu tamamen tüketici odaklı bir yaklaşım. İnsanlar daha doğal içerikli ürünler istiyorsa, biz de bu yönde adım atarız. Ancak trendlerin de çok önüne geçmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Laguarta, şirketin hem içecek hem de gıda ürünlerinde yapay bileşenlerin azaltılması konusunda uzun vadeli bir dönüşüm planı izlediğini belirtti.
TRUMP'IN İSTEĞİYDİ
Trump, geçtiğimiz günlerde Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Coca-Cola’nın ABD pazarında şeker kamışına geçme kararı aldığını duyurmuştu. Trump, “Coca-Cola ile gerçek kamış şekeri kullanmaları konusunda görüştüm ve bunu kabul ettiler. Harika bir gelişme” dedi.
Öte yandan Coca-Cola cephesinden bu iddiaya doğrudan bir doğrulama gelmedi. Şirket yalnızca “yeni ürün formüllerine dair bilgilerin yakında paylaşılacağını” bildirdi. Coca-Cola hâlihazırda bazı ülkelerde (Meksika ve Avustralya) şeker kamışı bazlı üretim yapıyor.
SEKTÖRDE DOĞAL İÇERİĞE YÖNELİM BAŞLADI
İçecek sektöründe şeker kamışı gibi doğal içeriklere olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu dönüşümün sadece bir pazarlama stratejisi değil, aynı zamanda küresel tüketici sağlığı bilincinin yükselmesinin bir sonucu olduğunu belirtiyor. Pepsi ve Coca-Cola gibi dev markaların bu yöndeki adımları, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.