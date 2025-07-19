Coca-Cola'nın Ardından Pepsi de Yeni Dönemin Kapısını Açtı! Artık Eskisi Gibi Olmayacak

'NE TALEP EDİLİYORSA ONU SUNARIZ'

PepsiCo CEO’su Laguarta, Perşembe günü yatırımcılarla yaptığı toplantıda tüketici beklentilerinin iş stratejilerinde belirleyici olduğunu vurguladı. “Bu tamamen tüketici odaklı bir yaklaşım. İnsanlar daha doğal içerikli ürünler istiyorsa, biz de bu yönde adım atarız. Ancak trendlerin de çok önüne geçmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Laguarta, şirketin hem içecek hem de gıda ürünlerinde yapay bileşenlerin azaltılması konusunda uzun vadeli bir dönüşüm planı izlediğini belirtti.