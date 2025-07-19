Bu Meyve Yetiştireni Zengin Ediyor: 81 İlde Ürün Veriyor, Yaz Kış Hasat Ediliyor! Talepler Patladı

Ahududu üretimi denildiğinde ilk akla gelen şehir Bursa olsa da, uzmanlar meyvenin doğru yöntemlerle Türkiye’nin tüm illerinde yetiştirilebileceğini belirtiyor. Özellikle Sakarya, Bolu ve Karadeniz’in serin bölgeleri, ahududu yetiştiriciliği açısından elverişli alanlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, doğu illerinde kök izolasyonu ve malçlama, güney illerinde ise gölgelendirme ve damla sulama gibi tekniklerle verim artışı sağlanabiliyor.

Ahududu, yalnızca açık arazide değil, uygun koşullarda seralarda da başarılı bir şekilde üretilebiliyor. Bu yönüyle, dört mevsim boyunca ürün alınabilen nadir tarım ürünleri arasında gösteriliyor.