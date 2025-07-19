2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı

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Dünyaca saygın bilim dergisi Science’da yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırma, su ihtiyacının kişiden kişiye büyük ölçüde değiştiğini ve sabit bir litre önerisinin artık geçerliliğini yitirdiğini gözler önüne serdi.

ORTALAMA 1,5 LİTRE YETERLİ OLABİLİR

Araştırmada 23 ülkeden 5.600’ün üzerinde kişi takip edildi. Bebeklerden yaşlılara kadar geniş bir yaş aralığını kapsayan çalışmanın bulguları, ortalama bir yetişkinin günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık 1,5 litre olduğunu ortaya koydu. Yani bugüne kadar önerilen 2-2,5 litre su tüketimi birçok kişi için gereğinden fazla olabilir.



SU İHTİYACINI NE BELİRLER?

Bilim insanlarına göre günlük su ihtiyacı; yaş, kilo, yaşam tarzı, fiziksel aktivite düzeyi, iklim koşulları ve sosyoekonomik çevre gibi faktörlere bağlı olarak değişiyor.

Örneğin sıcak iklimde çalışan fiziksel emek gerektiren bir işteki birey, serin bir ortamda masa başı çalışan birine göre daha fazla sıvıya ihtiyaç duyabiliyor.



SUSUZLUK HİSSİ EN GÜVENLİ REHBER

Araştırmacılar, vücudun verdiği susama hissinin en doğal ve güvenilir rehber olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, bir kişinin kendini su içmeye zorlaması yerine, vücudunun sinyallerine kulak vermesi en sağlıklı yaklaşım.



İLERİ YAŞLARDA TEHLİKE DAHA BÜYÜK

Özellikle yaşlı bireyler için susuzluk hissi zamanla zayıflayabiliyor. Ayrıca idrar kaçırma korkusu ya da bazı ilaçların etkisiyle bilinçli olarak daha az sıvı tüketmeleri, yaşlıları dehidratasyon riskine açık hale getiriyor.



EGZERSİZ YAPANLARA UYARI

Aktif yaşam süren veya düzenli egzersiz yapan bireylerde ise sıvı ihtiyacı artıyor. Uzmanlar sadece su değil, elektrolitlerin (sodyum, potasyum, magnezyum) de dengeli şekilde alınması gerektiğini hatırlatıyor.Vücut Sinyallerine Dikkat Edin: Zorlamayın, Gözlemleyin

Uzmanların su tüketimindeki yeni yaklaşımı şöyle özetleniyor:

Ağzınızda kuruluk hissediyorsanız,

Nedensiz yorgunluk yaşıyorsanız,

İdrar renginiz normalden daha koyuysa,

vücudunuz size su içmeniz gerektiğini söylüyor olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi