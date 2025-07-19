ABD'de 67 Bin Deodorant Raflardan Çekildi! 'Kullanmayın, Derhal İade Edin' Uyarısı

MARKA KAMPSAMLI ÜRETİM YAPIYOR

Geri çağırma kararının merkezindeki üretici A. P. Deauville, sadece deodorant değil; aynı zamanda şampuan, saç kremi, vücut losyonu, duş jeli ve yüz temizleme mendilleri gibi çok sayıda kişisel bakım ürününü de pazara sunuyor.