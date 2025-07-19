ABD'de 67 Bin Deodorant Raflardan Çekildi! 'Kullanmayın, Derhal İade Edin' Uyarısı

ABD’de kişisel bakım ürünleriyle ilgili önemli bir geri çağırma kararı alındı. Power Stick markasına ait 67 binden fazla deodorant, üretim standartlarına uygun bulunmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor. Söz konusu ürünler, ülke genelinde Walmart, Amazon ve Dollar Tree gibi büyük satış noktalarında tüketiciyle buluşmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Cilt Bakımı Toplatma
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ABD'de 67 Bin Deodorant Raflardan Çekildi! 'Kullanmayın, Derhal İade Edin' Uyarısı - Resim: 1

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaptığı açıklamada ürünlerde "cGMP sapmaları" olarak bilinen üretim süreci ihlallerine rastlandığını bildirdi. Bu durumun sağlık üzerinde potansiyel riskler taşıyabileceği belirtilirken, tüketicilere bu ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri çağrısında bulunuldu.

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ABD'de 67 Bin Deodorant Raflardan Çekildi! 'Kullanmayın, Derhal İade Edin' Uyarısı - Resim: 2

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Geri çağırma listesinde yer alan ürünler arasında şu deodorant çeşitleri bulunuyor:

Power Stick for Her Roll-On Antiperspirant Deodorant Powder Fresh

Power Stick Invisible Protection Roll-On Antiperspirant Deodorant Spring Fresh

Power Stick Original Nourishing Invisible Protection Roll-On Antiperspirant Deodorant

Bu ürünlerin raflardan çekilmesi kararı, Pennsylvania eyaletinde bulunan ve FDA gözetiminde üretim yaptığı belirtilen tesisteki denetimler sonrası alındı.

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ABD'de 67 Bin Deodorant Raflardan Çekildi! 'Kullanmayın, Derhal İade Edin' Uyarısı - Resim: 3

MARKA KAMPSAMLI ÜRETİM YAPIYOR

Geri çağırma kararının merkezindeki üretici A. P. Deauville, sadece deodorant değil; aynı zamanda şampuan, saç kremi, vücut losyonu, duş jeli ve yüz temizleme mendilleri gibi çok sayıda kişisel bakım ürününü de pazara sunuyor.

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ABD'de 67 Bin Deodorant Raflardan Çekildi! 'Kullanmayın, Derhal İade Edin' Uyarısı - Resim: 4

YETKİLİLERDEN TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Yetkililer, halihazırda geri çağrılan ürünleri kullanan ya da satın almış olan tüketicilerin, ürünleri derhal kullanmaktan vazgeçmeleri gerektiğini ve satın aldıkları noktalara iade etmelerinin sağlık açısından önem taşıdığını vurguluyor.

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