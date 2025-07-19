ABD'de 67 Bin Deodorant Raflardan Çekildi! 'Kullanmayın, Derhal İade Edin' Uyarısı
ABD’de kişisel bakım ürünleriyle ilgili önemli bir geri çağırma kararı alındı. Power Stick markasına ait 67 binden fazla deodorant, üretim standartlarına uygun bulunmadığı gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor. Söz konusu ürünler, ülke genelinde Walmart, Amazon ve Dollar Tree gibi büyük satış noktalarında tüketiciyle buluşmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yaptığı açıklamada ürünlerde "cGMP sapmaları" olarak bilinen üretim süreci ihlallerine rastlandığını bildirdi. Bu durumun sağlık üzerinde potansiyel riskler taşıyabileceği belirtilirken, tüketicilere bu ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri çağrısında bulunuldu.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?
Geri çağırma listesinde yer alan ürünler arasında şu deodorant çeşitleri bulunuyor:
Power Stick for Her Roll-On Antiperspirant Deodorant Powder Fresh
Power Stick Invisible Protection Roll-On Antiperspirant Deodorant Spring Fresh
Power Stick Original Nourishing Invisible Protection Roll-On Antiperspirant Deodorant
Bu ürünlerin raflardan çekilmesi kararı, Pennsylvania eyaletinde bulunan ve FDA gözetiminde üretim yaptığı belirtilen tesisteki denetimler sonrası alındı.
MARKA KAMPSAMLI ÜRETİM YAPIYOR
Geri çağırma kararının merkezindeki üretici A. P. Deauville, sadece deodorant değil; aynı zamanda şampuan, saç kremi, vücut losyonu, duş jeli ve yüz temizleme mendilleri gibi çok sayıda kişisel bakım ürününü de pazara sunuyor.
YETKİLİLERDEN TÜKETİCİLERE ÇAĞRI
Yetkililer, halihazırda geri çağrılan ürünleri kullanan ya da satın almış olan tüketicilerin, ürünleri derhal kullanmaktan vazgeçmeleri gerektiğini ve satın aldıkları noktalara iade etmelerinin sağlık açısından önem taşıdığını vurguluyor.