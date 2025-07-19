Otomotiv Sektöründe Şok Gelişme: 44 Yıllık Dev Firma İflasın Eşiğinde! Fabrika Projesi Meçhule Gidiyor

SEKTÖRDE ENDİŞE DERİNLEŞİYOR

Bursa Hakimiyet'in paylaştığı bilgilere göre, Kapimsan’ın bu kararı sektördeki krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve döviz kuru kaynaklı maliyet baskısı, otomotiv yan sanayi firmalarının finansal dengesini zorluyor.