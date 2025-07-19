Otomotiv Sektöründe Şok Gelişme: 44 Yıllık Dev Firma İflasın Eşiğinde! Fabrika Projesi Meçhule Gidiyor
Türkiye otomotiv sanayisinin köklü şirketlerinden biri daha ekonomik darboğaza girdi. 1981 yılından bu yana faaliyet gösteren ve süspansiyon sistemleri alanında hem iç hem dış pazarda önemli paya sahip olan Kapimsan Otomotiv, konkordato başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa merkezli şirket, küresel ve yerel ekonomide yaşanan daralma, kur baskısı ve artan maliyetlerin etkisiyle finansal sürdürülebilirliğini korumakta zorlanınca konkordato sürecine yöneldi. Şirketin konkordato talebi yargı tarafından işleme alınırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
SEKTÖRDE ENDİŞE DERİNLEŞİYOR
Bursa Hakimiyet'in paylaştığı bilgilere göre, Kapimsan’ın bu kararı sektördeki krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve döviz kuru kaynaklı maliyet baskısı, otomotiv yan sanayi firmalarının finansal dengesini zorluyor.
TEKNOSAB'DAKİ FABRİKA PROJESİ BELİRSİZLİKTE
Kapimsan’ın Bursa TEKNOSAB bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı yeni üretim tesisinin geleceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Yüksek teknoloji altyapısıyla donatılması hedeflenen bu tesisin, firmanın üretim gücüne önemli katkılar sunması öngörülüyordu. Ancak konkordato sürecinin bu projeye etkisinin nasıl şekilleneceği ilerleyen dönemlerde netlik kazanacak.
KAPİMSAN'IN GELECEĞİ MERCEK ALTINDA
Sektör temsilcileri, Kapimsan Otomotiv’in yıllara dayanan üretim deneyimi ve güçlü iş ortaklıklarına dikkat çekerek konkordato sürecinin doğru yönetilmesi durumunda şirketin yeniden toparlanabileceğini belirtiyor. Gözler şimdi mahkemenin vereceği kararlarda ve şirketin atacağı adımlarda.