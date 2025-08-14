Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de çalışan milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını sorguluyor. Bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dev bir adım geldi. SGK, riskli ve yıpratıcı işlerde çalışan 45 meslek grubuna yıpranma payı ile 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunacak.

Gelen bu uygulama ile Türkiye’de çalışan milyonlarca kişi erken emeklilik fırsatından yararlanmış olacak. Peki SGK’nın erken emeklilik fırsatından kimler yararlanacak? SGK hangi meslek guruplarını erken emekli yapacak? İşte 5 yıl erken emeklilik fırsatından yararlanacak olan o 45 meslek gurubu.

YIPRANMA PAYI NEDİR NASIL İŞLENİR?

Peki yıpranma payı nedir? Mevzuatta “fiilî hizmet süresi zammı” olarak geçen uygulama, çalışanların bir yıl içinde 12 ay yerine 15 veya 18 ay çalışmış sayılmasını sağlıyor. Böylece hem prim günü artıyor hem de emeklilik yaşı düşmüş oluyor.

180 GÜN VE 90 GÜN YIPRANMA PAYI AYRIMI

SGK, tehlike derecesine göre iki farklı yıpranma katsayısı uyguluyor:

180 gün yıpranma: Maden işçileri, TSK personeli, Emniyet, MİT, Sahil Güvenlik, ceza infaz koruma personeli, radyoaktif işlerde çalışanlar.*90 gün yıpranma: Gazeteciler, TRT haber personeli, cam-çimento-döküm fabrikası çalışanları, termik santral işçileri, itfaiyeciler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları*180 günlük gruptakiler her yıl için 6 ay, 90 günlük gruptakiler ise 3 ay ek prim kazanıyor.

MEMURLARA AYRI HESAPLAMA TABLOSU

8 Eylül 1999’dan önce göreve başlayan kamu görevlileri, yıpranma günlerinin tamamını primlerine ekleyebiliyor ve yarısını doğrudan emeklilik yaşından düşebiliyor. Örneğin 6 yıl yıpranma hakkı olan bir subay, 3 yıl erken emekliliğe hak kazanıyor.

SSK’LILAR NASIL FAYDALANACAK?

Özel sektörde 4A statüsünde çalışanlar, önce en az 3600 prim gününü tamamlamak zorunda. Daha sonra biriktirdikleri yıpranma süresinin yarısı, emeklilik yaşını geriye çekiyor. Örneğin 4 yıl (1440 gün) yıpranma hakkı kazanan bir işçi, 2 yıl erken emekli olabiliyor.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

En avantajlı grup, her yıl 180 gün yıpranma hakkı kazananlar. 20 yıllık hizmet sonunda:*3600 gün ek prim kazanıyorlar.*1800 gün (yaklaşık 5 yıl) erken emeklilik hakkı elde ediyorlar.*Böylece 60 yaş yerine 55 yaşında emekli olabiliyorlar.

İŞTE YIPRANMA PAYINDAN YARARLANACAK OLAN MESLEKLER

*180 gün: Madenciler, TSK, Emniyet, MİT, ceza infaz koruma memurları, radyoaktif işçiler*90 gün: Gazeteciler, TRT haber personeli, cam-çimento-döküm-alüminyum işçileri, itfaiyeciler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, ebeler*Tam liste, SGK’nın resmi internet sitesinde yayımlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi