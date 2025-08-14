İkinci El İlana Koyar Koymaz Giden Modeller Belli Oldu: Satıcısına Zarar da Ettirmiyor

İkinci el araç piyasasında 2025’in en çok talep gören modeli açıklandı. Quartz’ın yayımladığı yeni rapora göre, listede zirveye yerleşen araç, ilanlara çıkar çıkmaz alıcı buluyor ve değerini büyük ölçüde koruyor.

İkinci El İlana Koyar Koymaz Giden Modeller Belli Oldu: Satıcısına Zarar da Ettirmiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araştırmaya göre, yalnızca %9,55’lik değer kaybıyla Toyota RAV4, ikinci el pazarında hem en hızlı satılan hem de fiyatını en iyi muhafaza eden model oldu. Raporda, bu modelin kısa sürede el değiştirdiği ve kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü vurgulandı.

İkinci El İlana Koyar Koymaz Giden Modeller Belli Oldu: Satıcısına Zarar da Ettirmiyor - Resim : 1

2025'TE DEĞERİNİ EN İYİ KORUYAN VE HIZLI SATILAN MODELLER

Quartz’ın verilerine göre, farklı segmentlerde yer alan ve yıllık değer kaybı en düşük olan diğer modeller ise şöyle sıralandı:

Chevrolet Blazer EV – %21,22 değer kaybı

Chevrolet Equinox EV – %19,37 değer kaybı

Chevrolet Silverado EV – %18,74 değer kaybı

Toyota Corolla – Değer kaybı açıklanmadı

Chevrolet Equinox – %17,80 değer kaybı

Kia Sportage – %16,02 değer kaybı

Hyundai Kona Electric – %14,43 değer kaybı

BMW 3 Serisi – %14,11 değer kaybı

Chevrolet Silverado – %13,31 değer kaybı

Toyota RAV4 – %9,55 değer kaybı

İkinci El İlana Koyar Koymaz Giden Modeller Belli Oldu: Satıcısına Zarar da Ettirmiyor - Resim : 2

Otomotiv uzmanları, özellikle hibrit ve elektrikli modellerin listede daha fazla yer almaya başladığını belirterek, bu durumun tüketici tercihleri açısından önemli bir trend değişimi işareti olduğuna dikkat çekiyor.

BYD'den Hibrit Hamlesi! Piyasalarda Dengeler DeğişecekBYD'den Hibrit Hamlesi! Piyasalarda Dengeler DeğişecekEkonomi

DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp KalıyorDNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp KalıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elektrikli Otomobil İkinci El Araba İkinci El Araç
İflastan Daha Yeni Kurtulmuştu: Dev Hava Yolu Şirketi Tekrardan Batma Tehlikesinde! Dev Hava Yolu Şirketi Batma Tehlikesinde
SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu: SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi! Bakın Kimler Alabiliyor SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi!
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
Bugünün En Şanslı Burcu Açıklandı Bugünün En Şanslı Burcu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!