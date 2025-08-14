İkinci El İlana Koyar Koymaz Giden Modeller Belli Oldu: Satıcısına Zarar da Ettirmiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araştırmaya göre, yalnızca %9,55’lik değer kaybıyla Toyota RAV4, ikinci el pazarında hem en hızlı satılan hem de fiyatını en iyi muhafaza eden model oldu. Raporda, bu modelin kısa sürede el değiştirdiği ve kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü vurgulandı.

2025'TE DEĞERİNİ EN İYİ KORUYAN VE HIZLI SATILAN MODELLER

Quartz’ın verilerine göre, farklı segmentlerde yer alan ve yıllık değer kaybı en düşük olan diğer modeller ise şöyle sıralandı:

Chevrolet Blazer EV – %21,22 değer kaybı

Chevrolet Equinox EV – %19,37 değer kaybı

Chevrolet Silverado EV – %18,74 değer kaybı

Toyota Corolla – Değer kaybı açıklanmadı

Chevrolet Equinox – %17,80 değer kaybı

Kia Sportage – %16,02 değer kaybı

Hyundai Kona Electric – %14,43 değer kaybı

BMW 3 Serisi – %14,11 değer kaybı

Chevrolet Silverado – %13,31 değer kaybı

Toyota RAV4 – %9,55 değer kaybı

Otomotiv uzmanları, özellikle hibrit ve elektrikli modellerin listede daha fazla yer almaya başladığını belirterek, bu durumun tüketici tercihleri açısından önemli bir trend değişimi işareti olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi