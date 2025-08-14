İkinci El İlana Koyar Koymaz Giden Modeller Belli Oldu: Satıcısına Zarar da Ettirmiyor
İkinci el araç piyasasında 2025’in en çok talep gören modeli açıklandı. Quartz’ın yayımladığı yeni rapora göre, listede zirveye yerleşen araç, ilanlara çıkar çıkmaz alıcı buluyor ve değerini büyük ölçüde koruyor.
Araştırmaya göre, yalnızca %9,55’lik değer kaybıyla Toyota RAV4, ikinci el pazarında hem en hızlı satılan hem de fiyatını en iyi muhafaza eden model oldu. Raporda, bu modelin kısa sürede el değiştirdiği ve kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü vurgulandı.
2025'TE DEĞERİNİ EN İYİ KORUYAN VE HIZLI SATILAN MODELLER
Quartz’ın verilerine göre, farklı segmentlerde yer alan ve yıllık değer kaybı en düşük olan diğer modeller ise şöyle sıralandı:
Chevrolet Blazer EV – %21,22 değer kaybı
Chevrolet Equinox EV – %19,37 değer kaybı
Chevrolet Silverado EV – %18,74 değer kaybı
Toyota Corolla – Değer kaybı açıklanmadı
Chevrolet Equinox – %17,80 değer kaybı
Kia Sportage – %16,02 değer kaybı
Hyundai Kona Electric – %14,43 değer kaybı
BMW 3 Serisi – %14,11 değer kaybı
Chevrolet Silverado – %13,31 değer kaybı
Toyota RAV4 – %9,55 değer kaybı
Otomotiv uzmanları, özellikle hibrit ve elektrikli modellerin listede daha fazla yer almaya başladığını belirterek, bu durumun tüketici tercihleri açısından önemli bir trend değişimi işareti olduğuna dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi