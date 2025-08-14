SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu: SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi! Bakın Kimler Alabiliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yıl başından bu yana artan enflasyon rakamları konut fiyatlarını sert bir şekilde etkilemiş durumda. Uygulanan yüksek faiz kredileri vatandaşların alım gücünü geriye iterken özellikle emeklilerin ev kurma hayalleri suya düştü. Bu doğrultuda harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘faizsiz konut kredisi’ kampanyasını paylaştı. Peki SGK’nın uyguladığı faizsiz kredi konut kredisinden kimler yararlanacak? Başvurular hangi bankalar üzerinden yapılıyor? Geri ödeme koşulları nasıl işliyor? SGK Uzmanı İsa Karakaş, merak edilen konuları tek tek yanıtladı.

SGK’NIN BAŞLATTIĞI FAİSİZ KREDİ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SGK uzmanı İsa Karakaş son yazısında faizsiz konut kredisine dair tüm ayrıntıları paylaştı. SGK, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle belirli hak sahiplerine faizsiz konut kredisi sağlıyor.

Bu imkândan yararlanabilecek gruplar şöyle sıralanıyor:

Harp veya vazife malulü olarak aylık alanlar ile vefat durumunda dul ve yetimleri.

Harp veya vazife malullüğü aylığı alırken kredi kullanmadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri.

Sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri.

Zorunlu sigortalılık nedeniyle aylığı kesilen maluller.

15 Temmuz gazileri.

Bu gruplar dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin faizsiz konut kredisinden yararlanması mümkün değil.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Faizsiz konut kredisine başvurmak isteyen hak sahipleri, SGK tarafından düzenlenen “Hak Sahipliği Belgesi” olmadan doğrudan Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine müracaat edebiliyor. TOKİ’nin kampanyalı konut satışlarında ise hak sahipliği bilgileri, SGK ile TOKİ arasında yapılan protokol kapsamında otomatik olarak sorgulanıyor.

GERİ ÖDEME KOŞULLARI NASIL OLACAK?

Faizsiz konut kredisinin geri ödemesi, hak sahibinin maaşının dörtte biri oranında kesinti yapılarak gerçekleştiriliyor. Kredi alan kişinin vefatı durumunda, aylık almaya devam eden hak sahiplerinin maaşından da aynı oranda kesinti yapılmaya devam ediliyor. Malullerin çalıştıkları kurumdan aldıkları maaşlarda da aynı yöntem uygulanıyor. Artan kira ve konut maliyetleri nedeniyle emeklilerin ev sahibi olma hayali zorlaşırken, uzmanlar faizsiz konut kredisi uygulamasının önemli bir adım olduğunu ancak kapsamının genişletilerek daha fazla emeklinin yararlanabileceği kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi