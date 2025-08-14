Coğrafi Tescilli Süper Meyve Hasadında Geri Sayım Başladı

Yalova’nın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan ve “süper meyve” olarak bilinen aronya, hasat dönemine hazırlanıyor.

Coğrafi Tescilli Süper Meyve Hasadında Geri Sayım Başladı
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Safran, Ortaburun ve Şenköy köylerindeki aronya bahçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

COĞRAFİ TESCİLLİ SÜPER MEYVE

İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci ve teknik sorumlu Şıh Mehmet Taşdemir’in de eşlik ettiği ziyarette, meyvelerin olgunluk seviyesini belirlemek için brix ölçümleri gerçekleştirildi.

TARIM AÇISINDAN DEĞERLİ BİR BÖLGE

İlmeç, üreticilere bereketli bir sezon dileklerinde bulunurken, aronya yetiştiriciliğinin Yalova tarımı açısından stratejik bir değer taşıdığını vurguladı.

İncelemeler sırasında Şenköy’deki kızılcık bahçesini de ziyaret eden İlmeç, bölgede aronya üretiminin yaygınlaşmasının hem yerel ekonomiye hem de çiftçinin gelirine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

BYD'den Hibrit Hamlesi! Piyasalarda Dengeler DeğişecekBYD'den Hibrit Hamlesi! Piyasalarda Dengeler DeğişecekEkonomi

DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp KalıyorDNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp KalıyorEkonomi

