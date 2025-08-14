Hasat Zamanı Ortaya Çıkıyorlar, Saatte 4 Bin 500 TL Kazanıyorlar!

Ordu’da 2025 yılı fındık hasadı tüm hızıyla sürerken, bu sezon rekolte beklentisi 64 bin ton olarak açıklandı. Geçen yıl 202 bin ton olan üretimdeki ciddi düşüş, hem üreticiyi hem de sektörde çalışanları etkiledi.

Hasat Zamanı Ortaya Çıkıyorlar, Saatte 4 Bin 500 TL Kazanıyorlar!
Sahil kesimlerinde 4 Ağustos’ta başlayan hasat, 11 Ağustos’ta orta kesimlere, 18 Ağustos’ta ise yüksek rakımlı bölgelere taşınacak. Toplanan fındıklar, harmanda güneşte kurutulduktan sonra kabuğundan ayrılması için patoza veriliyor.

ÜCRETİ SAATLİK 4 BİN 500 TL'YE ÇIKTI

Sezonun yoğun iş yükünü üstlenen patozcular, mahsulün az olması nedeniyle bu yıl yaklaşık 20 gün çalışabilecek. Geçen yıl saatlik 3 bin 500 TL alan patozcuların ücreti, bu yıl 4 bin 500 TL’ye yükseldi. Toz bulutları içinde ağır mesai yapan işçiler, kısa sürede yüksek tempoda çalışarak kazanç sağlamayı hedefliyor.

Karadeniz’in en önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta yaşanan rekolte kaybı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölgeyi yakından ilgilendiriyor.

