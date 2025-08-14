Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Herkesin Severek Tükettiği O Ürünlere Sıkı Denetim

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’nın 4 katı olduğunu açıklayarak herkesin severek tükettiği şekerli gıdalar için sıkı düzenleme sinyali verdi.

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Herkesin Severek Tükettiği O Ürünlere Sıkı Denetim
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelerek sağlık politikaları ve yeni düzenlemeler hakkında önemli bilgiler verdi. Gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’dakilere göre 4 kat daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakan, şekerli gıdalar için kapsamlı bir mevzuat düzenlemesinin gündemde olduğunu açıkladı.

GAZLI İÇECEKLERDE 4 KAT FAZLA FRUKTOZ

Türkiye’de gazlı içeceklerdeki fruktoz miktarının insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte tüm şekerli gıdalar için düzenleme yapılacağını ifade etti. Memişoğlu, "Yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacak mevzuatla bu konuda adım atacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Herkesin Severek Tükettiği O Ürünlere Sıkı Denetim - Resim : 1

HASTANELERİN YÜZDE 95’İ DEPREME DAYANIKLI

Depreme dayanıklılık çalışmalarına da değinen Memişoğlu, "Hastanelerimizin yüzde 95’ini güçlendirdik. Riskli olanları boşaltıyoruz. Balıkesir Sındırgı’daki yeni hastane birkaç haftaya hazır olacak. İstanbul’da 12 izolatörlü hastane inşaatını tamamladık" açıklamasında bulundu.

RANDEVU SIKINTISI BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜLDÜ

Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Herkesin Severek Tükettiği O Ürünlere Sıkı Denetim - Resim : 2

Sağlık sistemindeki randevu sorununa ilişkin konuşan Bakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji branşları dışında büyük ölçüde sıkıntının giderildiğini, vatandaşların artık hızlı şekilde randevu alabildiğini belirtti.

OKULLARDA HEM SAĞLIK HEM HAREKET

Okul kantinlerinde kaliteyi artıracaklarını ve denetimleri sıklaştıracaklarını söyleyen Memişoğlu, öğrenciler için spor ve hareket alanları oluşturacak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını, detayların birkaç hafta içinde açıklanacağını ifade etti.

AİLE HEKİMLİĞİ VE İLAÇ ÇALIŞMALARI

Aile hekimliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Memişoğlu, SMA başta olmak üzere kas hastalıkları için kullanılan ilaçların etkinliğini araştırdıklarını, yerli üretim için klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını belirtti. Ayrıca kanser tedavisinde 5 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn... Türkiye'nin Dev Giyim Markası SatılıyorPierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn... Türkiye'nin Dev Giyim Markası SatılıyorEkonomi

En Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere KoştuEn Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere KoştuEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı
Son Güncelleme:
İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir’de Etkisini Bir Anda Gösterecek! Taş Üstünde Taş Kalmayacak, Bugün Başlıyor Hazırlıklı Olun 11 İle Sarı Kodlu Fırtına Uyarısı
Dehşete Düşüren Görüntüler: Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı
Yılın Üçüncü Enflasyon Raporu Açıklanıyor Enflasyon Raporu Açıklanıyor
Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn... Türkiye'nin Dev Giyim Markası Satılıyor Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn... Türkiye'nin Dev Giyim Markası Satılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı