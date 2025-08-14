Sağlık Bakanlığı Düğmeye Bastı: Herkesin Severek Tükettiği O Ürünlere Sıkı Denetim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelerek sağlık politikaları ve yeni düzenlemeler hakkında önemli bilgiler verdi. Gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’dakilere göre 4 kat daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakan, şekerli gıdalar için kapsamlı bir mevzuat düzenlemesinin gündemde olduğunu açıkladı.

GAZLI İÇECEKLERDE 4 KAT FAZLA FRUKTOZ

Türkiye’de gazlı içeceklerdeki fruktoz miktarının insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte tüm şekerli gıdalar için düzenleme yapılacağını ifade etti. Memişoğlu, "Yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacak mevzuatla bu konuda adım atacağız" dedi.

HASTANELERİN YÜZDE 95’İ DEPREME DAYANIKLI

Depreme dayanıklılık çalışmalarına da değinen Memişoğlu, "Hastanelerimizin yüzde 95’ini güçlendirdik. Riskli olanları boşaltıyoruz. Balıkesir Sındırgı’daki yeni hastane birkaç haftaya hazır olacak. İstanbul’da 12 izolatörlü hastane inşaatını tamamladık" açıklamasında bulundu.

RANDEVU SIKINTISI BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜLDÜ

Sağlık sistemindeki randevu sorununa ilişkin konuşan Bakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji branşları dışında büyük ölçüde sıkıntının giderildiğini, vatandaşların artık hızlı şekilde randevu alabildiğini belirtti.

OKULLARDA HEM SAĞLIK HEM HAREKET

Okul kantinlerinde kaliteyi artıracaklarını ve denetimleri sıklaştıracaklarını söyleyen Memişoğlu, öğrenciler için spor ve hareket alanları oluşturacak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını, detayların birkaç hafta içinde açıklanacağını ifade etti.

AİLE HEKİMLİĞİ VE İLAÇ ÇALIŞMALARI

Aile hekimliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Memişoğlu, SMA başta olmak üzere kas hastalıkları için kullanılan ilaçların etkinliğini araştırdıklarını, yerli üretim için klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını belirtti. Ayrıca kanser tedavisinde 5 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi