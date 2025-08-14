Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Güncelledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunu açıkladı. Karahan açıklamasında, 2025 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 24'te sabit bırakıldığını açıkladı.

Karahan'ın açıkladığı enflasyon tahmini rakamlarına göre, 2026 ve 2027 için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak hedef belirlendi.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Açıklamalarında, dezenflasyon sürecinin devamın ettiğini vurgulayan Karahan, buna karşın enflasyonun halen yıl sonu tahminlerinin üzerinde seyrettiğini kaydetti. Karahan, "2024 Haziran’da başlayan dezenflasyon süreci, kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Enflasyon döneme özgü unsurlarla bir miktar yükseldi. Ancak kademeli yavaşlama eğilimi sürdü. Takip ettiğimiz 6 göstergenin ortalaması yüzde 27’lerde seyrediliyor" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 7 ayında, eğitim ve kira kalemlerinin enflasyonda öne çıktığını kaydeden Karahan, "Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyon beklentileri tüm sektörlerde geriledi. Beklentiler iyileşse de halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Sıkı para politikamızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Karahan, 2025-2026-2027 yılları için yıl sonu enflasyon tahminlerini ise şöyle açıkladı:

"2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor."

HEDEF DEĞİŞMEDİ

Karahan, hedef enflasyonu ise "Enflasyon ara hedefleri yüzde 24 hedefini ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" diyerek açıkladı.

FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Merkez Bankası'nın politika faizlerinde indirime gidip gitmeyeceği de merak konusu olurken, Karahan, "Faiz indiriminin sayısı ve miktarı enflasyon görünümü ve bu risklere bağlı olacak. Veri akışına bağlı olarak ilerleyeceğiz, kesinlikle otomatik pilotta değiliz" diye konuştu.

İKİNCİ RAPORDA YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 24 OLMUŞTU

Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 seviyesinde korunduğunu ve 2026 ve 2027 enflasyon tahminlerinin ise sırasıyla, yüzde 12 ve yüzde 8 seviyesinde tutulduğunu duyurmuştu.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi