BYD'den Hibrit Hamlesi! Piyasalarda Dengeler Değişecek

Çinli otomobil üreticisi BYD, Güneydoğu Asya’daki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Tayland’da yerel olarak üretilen Seal 5 DM-i hibrit sedan modelini resmi olarak satışa sundu.

Çin pazarında Chaser 05 adıyla bilinen model, Tayland’daki üretim hattından çıkan ilk sağdan direksiyonlu BYD aracı olma özelliğini taşıyor.

8 Ağustos’ta tanıtılan Seal 5 DM-i, Premium ve Standart olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya çıktı. Premium paket, 769 bin 900 Tayland bahtı (yaklaşık 23 bin 730 dolar / 965 bin TL) başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor. Lansmana özel kısa süreli kampanya kapsamında fiyat 699 bin 900 bahta düşürülmüş durumda. Standart versiyonun fiyatı ise rakip markaların fiyat politikaları netleşince açıklanacak.

BYD Tayland Genel Müdürü Ke Yubin, aracın Rayong’daki tesiste üretilmesinin, şirketin Tayland’ın üretim kapasitesine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Marka, Tayland pazarında bugüne kadar 90 binden fazla araç sattı. BYD, ülkenin yeni enerji araçları (NEV) sektöründe lider konumda olduklarını belirterek, bölgede 9 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

