Bitcoin'de Yeni Rekor! Tüm Zamanların Zirvesini Gördü

Bitcoin, 124 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kurumsal yatırımcı ilgisi ve Fed’in faiz indirim beklentileri yükselişi destekledi. Kripto para, yılbaşından bu yana yüzde 28 değer kazandı.

Bitcoin, artan kurumsal ilgi ve parasal gevşeme beklentilerinin etkisiyle bugün 124 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD’de geçen hafta yayımlanan başkanlık kararnamesi, kripto varlıkların 401(k) emeklilik planlarına dahil edilmesine imkan tanıyarak daha destekleyici bir düzenleyici yaklaşımın sinyalini verdi. Ayrıca, son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin tarife kaynaklı enflasyon endişelerini azaltması ve işgücü piyasasındaki yavaşlama, Federal Rezerv’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisini güçlendirdi.

Piyasalar Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını büyük ölçüde fiyatlarken, bazı yatırımcılar 50 baz puanlık daha agresif bir hamle bekliyor. Bitcoin fiyatındaki yükselişe, spot borsa yatırım fonlarına (ETF) süregelen girişler ve MicroStrategy örneğini izleyen bazı halka açık şirketlerin alım yapması da katkı sağladı.

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 28 değer kazanan Bitcoin, şu sıralar 123 bin 220 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

