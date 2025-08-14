Bakan Göktaş Afetzedeler İçin Milyonluk Destek Paketini Açıkladı: Balıkesir ve Çanakkale’de Yaralar Sarılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem ve Çanakkale’deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

BALIKESİR'E 4 MİLYON TL, ÇANAKKALE'YE 6 MİLYON TL DESTEK

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, deprem ve yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak gönderdiklerini belirtti. Bu kapsamda Balıkesir Sındırgı’ya 4 milyon lira, Çanakkale’ye ise 6 milyon lira aktarıldığını bildirdi.

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Göktaş, deprem ve yangın bölgelerinde vatandaşlara yönelik psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada görev yaptığını ifade etti. Bakanlık olarak mağdur vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.