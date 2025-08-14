Bakan Göktaş Afetzedeler İçin Milyonluk Destek Paketini Açıkladı: Balıkesir ve Çanakkale’de Yaralar Sarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınından etkilenen vatandaşlar için ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktarıldı. Bakan Göktaş, acil ihtiyaçların karşılanması ve psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Bakan Göktaş Afetzedeler İçin Milyonluk Destek Paketini Açıkladı: Balıkesir ve Çanakkale’de Yaralar Sarılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem ve Çanakkale’deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

BALIKESİR'E 4 MİLYON TL, ÇANAKKALE'YE 6 MİLYON TL DESTEK

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, deprem ve yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak gönderdiklerini belirtti. Bu kapsamda Balıkesir Sındırgı’ya 4 milyon lira, Çanakkale’ye ise 6 milyon lira aktarıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş Afetzedeler İçin Milyonluk Destek Paketini Açıkladı: Balıkesir ve Çanakkale’de Yaralar Sarılacak - Resim : 1

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Göktaş, deprem ve yangın bölgelerinde vatandaşlara yönelik psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada görev yaptığını ifade etti. Bakanlık olarak mağdur vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

En Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere KoştuEn Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere KoştuEkonomi

6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce…6.1'lik Sındırgı Depremi Hangi Fayları Tetikledi? Balıkesirliler İlk Kez Duyacak! Meğer 1,5 Ay Önce…Güncel

Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Son Güncelleme:
Bitcoin'de Yeni Rekor! Tüm Zamanların Zirvesini Gördü Bitcoin Tüm Zamanların Zirvesini Gördü
DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp Kalıyor DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı
Dehşete Düşüren Görüntüler: Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı
Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti! Küçük Çocuk Ölümden Son Anda Kurtuldu Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı