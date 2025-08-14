Bakan Göktaş Afetzedeler İçin Milyonluk Destek Paketini Açıkladı: Balıkesir ve Çanakkale’de Yaralar Sarılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınından etkilenen vatandaşlar için ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktarıldı. Bakan Göktaş, acil ihtiyaçların karşılanması ve psikososyal destek çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem ve Çanakkale’deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.
BALIKESİR'E 4 MİLYON TL, ÇANAKKALE'YE 6 MİLYON TL DESTEK
Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, deprem ve yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak gönderdiklerini belirtti. Bu kapsamda Balıkesir Sındırgı’ya 4 milyon lira, Çanakkale’ye ise 6 milyon lira aktarıldığını bildirdi.
PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Göktaş, deprem ve yangın bölgelerinde vatandaşlara yönelik psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada görev yaptığını ifade etti. Bakanlık olarak mağdur vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.