DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp Kalıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kokusu, aroması ve tadıyla öne çıkan kavun, tanesi 35 ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Ürün, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa olmak üzere Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

BAŞKA BÖLGELERE EKİLDİĞİNDE SIRADAN KAVUNA DÖNÜŞÜYOR

Aydıncık’a özgü olan bu kavun türünün en dikkat çeken özelliği, tohumlarının başka bölgelerde ekildiğinde sıradan kavuna dönüşmesi. Bu nedenle “Bağrıbütün” ismiyle coğrafi işaret tescili alan ürün, adını da iç çekirdeklerinin bütün halinde çıkmasından alıyor.

TALEP HER YIL ARTIYOR

Üretici Erol Gürgen, kavunun yörede “yer muzu” olarak da adlandırıldığını belirterek, “Şekli, rengi ve aroması nedeniyle bu ismi verdik. Talep her yıl artıyor, ancak bu sezon iklim koşullarından dolayı rekolte düşük kaldı. Normalde üretim her yıl yükselir çünkü alıcı ilgisi çok yoğun” dedi.

DNA'SI YALNIZCA O İLÇEYE ÖZGÜ

Coğrafi işaret sürecinde kavunun genetik yapısının korunup korunmadığını anlamak için dört yıl boyunca inceleme yapıldığını aktaran Gürgen, “Eskişehir, Edirne gibi farklı bölgelerde örnekler bulundu ama DNA’sı yalnızca Aydıncık’a özgü ve bozulmamış olarak tescillendi. Buradan alınan tohum başka yere ekildiğinde normal kavuna dönüşüyor. Tescilin asıl nedeni de bu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi