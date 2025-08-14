DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp Kalıyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, halk arasında “yer muzu” olarak bilinen ve 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan ünlü Bağrıbütün kavunu için hasat dönemi başladı.

Son Güncelleme:
DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp Kalıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kokusu, aroması ve tadıyla öne çıkan kavun, tanesi 35 ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Ürün, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa olmak üzere Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp Kalıyor - Resim : 1

BAŞKA BÖLGELERE EKİLDİĞİNDE SIRADAN KAVUNA DÖNÜŞÜYOR

Aydıncık’a özgü olan bu kavun türünün en dikkat çeken özelliği, tohumlarının başka bölgelerde ekildiğinde sıradan kavuna dönüşmesi. Bu nedenle “Bağrıbütün” ismiyle coğrafi işaret tescili alan ürün, adını da iç çekirdeklerinin bütün halinde çıkmasından alıyor.

TALEP HER YIL ARTIYOR

Üretici Erol Gürgen, kavunun yörede “yer muzu” olarak da adlandırıldığını belirterek, “Şekli, rengi ve aroması nedeniyle bu ismi verdik. Talep her yıl artıyor, ancak bu sezon iklim koşullarından dolayı rekolte düşük kaldı. Normalde üretim her yıl yükselir çünkü alıcı ilgisi çok yoğun” dedi.

DNA'sı Sadece O İlçemize Özgü: Başka İlçeye Ekilince Kavuna Dönüşüyor! Yer Muzunda Hasat Başladı: Tadına Bakan Şaşıp Kalıyor - Resim : 2

DNA'SI YALNIZCA O İLÇEYE ÖZGÜ

Coğrafi işaret sürecinde kavunun genetik yapısının korunup korunmadığını anlamak için dört yıl boyunca inceleme yapıldığını aktaran Gürgen, “Eskişehir, Edirne gibi farklı bölgelerde örnekler bulundu ama DNA’sı yalnızca Aydıncık’a özgü ve bozulmamış olarak tescillendi. Buradan alınan tohum başka yere ekildiğinde normal kavuna dönüşüyor. Tescilin asıl nedeni de bu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hasat Meyve
Son Güncelleme:
İflastan Daha Yeni Kurtulmuştu: Dev Hava Yolu Şirketi Tekrardan Batma Tehlikesinde!
Dev Hava Yolu Şirketi Batma Tehlikesinde
ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün!
YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün
En Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere Koştu
En Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere Koştu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var Çanakkale'de Katliam Gibi Kaza... Çok Sayıda Ölü Var
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı 'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı