İflastan Daha Yeni Kurtulmuştu: Dev Hava Yolu Şirketi Tekrardan Batma Tehlikesinde!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz şirketleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak dev hava yolu şirketi Spirit Airlines, iflastan çıkmasına daha kalmadan yine büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada zayıf iç talep ve azalan nakit rezervleri nedeniyle faaliyetlerini sürdürebilme konusunda ciddi endişeler taşındığı belirtildi.

HİSSELERİ BİR ANDA ÇAKILDI

Yapılan açıklama piyasaları şaşkına çevirirken Spirit’in çatı şirketi Spirit Aviation Holdings’in (FLYY) hisseleri, bir anda yüzde 40,68 değer kaybederek dibi gördü. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde iç pazarda artan kapasiteye rağmen zayıf kalan seyahat talebinin fiyatlandırmayı baskıladığını ve bu durumun yılın geri kalanında da devam etmesini beklediğini belirtti.

270 PİLOTU ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA KARARI ALDILAR

Hisselerinin çakılmasının ardından şirket nakit tasarrufu yapmak amacıyla yaklaşık 270 pilotu ücretsiz izne çıkaracağını, 140 pilotu ise alt pozisyonlara kaydıracağını duyurdu. Şirket ayrıca, kredi kartı işlemcisi tarafından sözleşmesi sona ermeden önce daha fazla teminat fonu ayırması gerektiği konusunda uyarıldı. Aksi takdirde, yıl sonuna kadar süresi dolacak bu sözleşmenin iptali söz konusu olabilir.

Spirit Airlines, bu krizle başa çıkmak amacıyla bazı uçaklarını ve gayrimenkullerini satmayı ya da nakde çevirmeyi, ayrıca gereksiz havaalanı kapasitelerinden kurtulmayı planladığını belirtti.

İFLASTAN DAHA YENİ ÇIKMIŞLARDI

ABD merkezli Spirit Airlines, parlak sarı uçaklarıyla tanınıyor. Kasım ayında, yıllar süren mali kayıplar, başarısız birleşme girişimleri ve artan borç yükü sonrasında iflas koruması için başvurmuştu.

2011’den bu yana iflas başvurusu yapan ilk büyük ABD hava yolu şirketi olan Spirit, Mart ayında alacaklılarının desteklediği yeniden yapılandırma planının mahkeme tarafından onaylanmasıyla iflastan çıkmıştı.