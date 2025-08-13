Asgari Ücrette Ara Zam Mesaisi: 26.524 TL Olabilir mi? Milyonların Gözü Son Dakika Açıklamalarında!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı kamuoyunu gündeminde. Vatandaşlar hükümet tarafından gelen açıklamaları yakından takip ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik bir tahmin geldi. Erdursun’a göre, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılabilir. Bu durumda yeni asgari ücretin 26 bin 524 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Peki, asgari ücret artıyor mu? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ne zaman zam gelecek? İşte son dakika asgari ücret zam haberinin detayları.

EK ZAM YAPILMAYINCA GÖZLER 2026’YA ÇEVRİLDİ

2025 yılına 22.104 TL asgari ücretle başlayan çalışanlar, yıl ortasında ek zam beklemiş ancak herhangi bir artış yapılmamıştı. Aynı dönemde memur ve emekli maaşlarına yapılan artışların asgari ücrete yansımaması, tepkilere neden olmuştu.

SGK UZMANI ERDURSUN’DAN YENİ TAHMİN: 26.524 TL OLABİLİR Mİ?

Erdursun değerlendirmesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü sıkı para ve mali disiplin politikalarının asgari ücret artışını sınırlayıcı bir faktör olabileceğini belirtti. Düşük enflasyon hedefi kapsamında, ücret artışlarının da ölçülü tutulması beklentisi öne çıkıyor. Uzmanlara göre, yüzde 20’lik zam oranı; kira, gıda, ulaşım ve temel yaşam giderlerinde yaşanan artışlar karşısında yetersiz kalabilir. Enflasyon kontrol altına alınamazsa, asgari ücretlinin reel alım gücünde düşüş yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Erdursun’un 26.524 TL’lik tahmini, kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi. Asgari ücretliler, özellikle hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir düzenleme talep ediyor.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Normalde asgari ücret yılda sadece Ocak ayında güncellenirken, enflasyon oranlarının yükseldiği yıllarda Temmuz ayında ikinci bir artış da yapılmıştı. 2025 yılı başında net 17 002 TL olan asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22.104 TL'ye çıkarıldı.

Ancak, çalışanların gözü kulağı olası bir ara zam gelişmesinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bu konuda önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zammın henüz gündemde olmadığını belirtirken, "enflasyon düşüşü bekliyoruz, bir aksilik olursa asgari ücrete zam konusu o zaman gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, enflasyon seyrine bağlı olarak asgari ücrette yıl içinde bir güncelleme yapılabileceği ihtimalini açık bıraktı.

