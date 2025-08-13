Dünyaca Ünlü Mücevher Devi Rekor Fiyata El Değiştirdi: 140 Yıllık Serüvenin Yeni Dönemi Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anlaşma kapsamında Gemfields, bedelin 45 milyon dolarını peşin, kalan 5 milyon doları ise üçer aylık dönemlerde telif ödemesi olarak alacak. Şirket, bu gelirle 2024’te açıkladığı 100,8 milyon dolarlık zararın etkisini hafifletmeyi planlıyor.

140 YILLIK EFSANE EL DEĞİŞTİRDİ

Fabergé’nin temelleri, 1885-1916 yılları arasında St. Petersburg’da Peter Carl Fabergé tarafından atıldı. Rus Çarlığı için tasarlanan yaklaşık 50 imparatorluk yumurtasının 40’tan fazlası günümüze ulaştı. İlk eser, Çar III. Aleksandr’ın eşi için Paskalya hediyesi olarak hazırlanmıştı. 2004 yılında Rus iş insanı Viktor Vekselberg, Forbes ailesine ait dokuz imparatorluk yumurtasını 90 milyon dolara satın almıştı.

Günümüzde marka, koleksiyon değeri yüksek yumurtaların yanı sıra mücevher, saat ve sanat objeleri üretmeye devam ediyor. Sınırlı sayıda üretilen mine işlemeli “çilek sürpriz yumurta” modeli, 58 bin sterlinden alıcı buluyor.

'MARKANIN MİRASINI KORUYACAĞIZ'

Satışın ardından konuşan yeni sahibi Sergei Mosunov, “Böylesine prestijli ve dünyaca tanınan bir markaya sahip olmak büyük bir onur. Fabergé, gelecekte de mücevher, saat ve aksesuar alanında lüks çizgisini koruyarak yoluna devam edecek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi