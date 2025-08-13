Dünyaca Ünlü Mücevher Devi Rekor Fiyata El Değiştirdi: 140 Yıllık Serüvenin Yeni Dönemi Başladı

“İmparatorluk yumurtaları” ile lüks mücevher sektöründe ikonik bir yere sahip olan Fabergé, ABD’li iş insanı Sergei Mosunov’un sahibi olduğu SMG Capital tarafından satın alındı. 50 milyon dolarlık bu satış, mali darboğaz yaşayan İngiltere merkezli madencilik şirketi Gemfields’e önemli bir finansal rahatlama sağlayacak.

Dünyaca Ünlü Mücevher Devi Rekor Fiyata El Değiştirdi: 140 Yıllık Serüvenin Yeni Dönemi Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anlaşma kapsamında Gemfields, bedelin 45 milyon dolarını peşin, kalan 5 milyon doları ise üçer aylık dönemlerde telif ödemesi olarak alacak. Şirket, bu gelirle 2024’te açıkladığı 100,8 milyon dolarlık zararın etkisini hafifletmeyi planlıyor.

Dünyaca Ünlü Mücevher Devi Rekor Fiyata El Değiştirdi: 140 Yıllık Serüvenin Yeni Dönemi Başladı - Resim : 1

140 YILLIK EFSANE EL DEĞİŞTİRDİ

Fabergé’nin temelleri, 1885-1916 yılları arasında St. Petersburg’da Peter Carl Fabergé tarafından atıldı. Rus Çarlığı için tasarlanan yaklaşık 50 imparatorluk yumurtasının 40’tan fazlası günümüze ulaştı. İlk eser, Çar III. Aleksandr’ın eşi için Paskalya hediyesi olarak hazırlanmıştı. 2004 yılında Rus iş insanı Viktor Vekselberg, Forbes ailesine ait dokuz imparatorluk yumurtasını 90 milyon dolara satın almıştı.

Günümüzde marka, koleksiyon değeri yüksek yumurtaların yanı sıra mücevher, saat ve sanat objeleri üretmeye devam ediyor. Sınırlı sayıda üretilen mine işlemeli “çilek sürpriz yumurta” modeli, 58 bin sterlinden alıcı buluyor.

Dünyaca Ünlü Mücevher Devi Rekor Fiyata El Değiştirdi: 140 Yıllık Serüvenin Yeni Dönemi Başladı - Resim : 2

'MARKANIN MİRASINI KORUYACAĞIZ'

Satışın ardından konuşan yeni sahibi Sergei Mosunov, “Böylesine prestijli ve dünyaca tanınan bir markaya sahip olmak büyük bir onur. Fabergé, gelecekte de mücevher, saat ve aksesuar alanında lüks çizgisini koruyarak yoluna devam edecek” dedi.

Fikir Sorup Saatlerce Yorduktan Sonra Yine Bildiğini Okuyan Kişiler İşte Bu Burçlardan ÇıkıyorFikir Sorup Saatlerce Yorduktan Sonra Yine Bildiğini Okuyan Kişiler İşte Bu Burçlardan ÇıkıyorYaşam

Türkiye'nin Önde Gelen Nakliye Devine 3 Ay Mühlet Kararı: Piyasada İşler DeğişiyorTürkiye'nin Önde Gelen Nakliye Devine 3 Ay Mühlet Kararı: Piyasada İşler DeğişiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mücevher Rekor
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti! Küçük Çocuk Ölümden Son Anda Kurtuldu Oyuncak Trende Zehirli Yılan Dehşeti!
Ağustos Ayında Ekilebilecek 5 Bitki! Sonbaharın Sonuna Kadar Hasada Doyacaksınız Ağustos Ayında Ekilebilecek 5 Bitki! Sonbaharın Sonuna Kadar Hasada Doyacaksınız
Yeni İş Fırsatının Her An Kapısını Çalacağı Üç Burç Yeni İş Fırsatının Her An Kapısını Çalacağı Üç Burç
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak