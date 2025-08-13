Türkiye'nin Önde Gelen Nakliye Devine 3 Ay Mühlet Kararı: Piyasada İşler Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2013 yılında kurulan ve üretim, paketleme, lojistik ile ihracat alanlarında faaliyet gösteren firma hakkında Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühlet kararı verdi.

ÜÇ AYLIK KORUMA SÜRECİ BAŞLADI

Mahkemenin 6 Ağustos 2025 tarihli kararına göre, şirket için üç aylık geçici konkordato süreci uygulanacak. Bu dönem 6 Kasım 2025’te sona erecek. Karar kapsamında şirketin ticari işlemlerine ihtiyati tedbir konulurken, süreci yönetmek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

İHRACATTA GÜÇLÜ BİR KONUMA SAHİPTİ

Mersin merkezli Kurtuluş Paketleme Tarım Ürünleri Gıda ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kuruluşundan bu yana özellikle sebze ihracatıyla öne çıktı. Yıllar içinde kara taşımacılığı, ileri teknoloji paketleme tesisleri ve seracılık yatırımlarıyla faaliyet alanını genişleterek ihracatta önemli bir rol üstlendi.

